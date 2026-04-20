"Parque Lezama". Foto: Marcos Ludevid / Netflix

Con la muerte de Luis Brandoni se va uno de los intérpretes más característicos del cine argentino, quien supo dejar su huella en innumerables películas, desde “La Patagonia Rebelde” a “Made in Lanús”. Siempre se destacó por su tono de voz especial, levemente bajo, que se prestaba tanto para la ironía como para decir verdades absolutas con una expresión facial imperturbable. Además de su trabajo en teatro, estaba transitando la segunda temporada de “Quién es quién” junto a Soledad Silveyra y dirigiendo “Made in Lanús”.

Para recordarlo, vamos a repasar sus trabajos más recientes, un poco para reír, otro poco en tono policial, pero siempre para arrancarnos una sonrisa nostángica:

“Un gallo para esculapio”, en HBO Max

Con dos temporadas y el protagónico de Peter Lanzani, esta serie de 2017 narra la historia de Nelson, un joven humilde de Misiones que viaja a Buenos Aires para entregarle un gallo de riña a su hermano. Al no encontrarlo, se interna en el peligroso submundo de los piratas del asfalto y las peleas de gallos, liderado por Chelo Esculapio. Con un eminente ambiente de policial, la serie marcó una época en la televisión argentina, en paralelo con el streaming, donde todavía está disponible.

"Un gallo para Esculapio". Foto: HBO Max.

La creación de Sebastián Ortega y Bruno Stagnaro ubicó a Brandoni a la cabeza de la banda, en el rol del Chelo Esculapio. Aquí fue un capomafia despiadado que no dudada en ordenar ejecuciones si no se cumplía su voluntad. En la segunda temporada, su personaje ha muerto y la búsqueda es de venganza por ese deceso.

“Nada”, en Disney +

Una de las mejores series de la dupla Cohn y Duprat en la que el gran Luis supo sacarle el jugo a su personaje: son cinco episodios apenas en los que se va desglosando la vida de un caprichoso y muy vivo crítico gastronómico al que una situación inesperada lo saca de eje. Manuel Tamayo Prats (Brandoni), un hombre rutinario que se aprovecha de su buen nombre como crítico para sobrevivir en su vida cotidiana, mientras se va consumiendo los ahorros. Todo lo va contando el relator de la serie, un gran amigo del protagonista que vive en Nueva York: Vincent Parisi, encarnado por Robert De Niro.

"Nada". Foto: Disney +.

Nada aprovecha a Buenos Aires como escenario para hablar de la vejez y de que nunca es tarde para cambiar. En resumen: de la condición humana. Si bien a Brandoni se le conocen todos los tics para la comedia, aquí ganó un par más que le sientan de maravillas. Uno de sus mejores últimos trabajos, para atesorar.

“La odisea de los giles”, en Disney +

Esta es la historia de una revancha, contada con humor y humanidad, de un grupo de amigos y vecinos que pierde el dinero que habían logrado reunir para reflotar una vieja cooperativa agrícola.

La odisea de los giles. Foto: Disney+

Al poco tiempo, descubren que sus ahorros se perdieron por una estafa de un inescrupuloso abogado y un gerente de banco que tenían información sobre lo que se iba a desencadenar en el país. Al enterarse de lo sucedido, este grupo de vecinos decide organizarse y armar un minucioso plan con el objetivo de recuperar el dinero que les pertenece.