Dónde ver “Belén”, la película argentina que competirá en los premios Oscar y Goya

El film, protagonizado y dirigido por Dolores Fonzi, competirá por una nominación en la ceremonia que se celebrará el 15 de marzo de 2026. Mirá el tráiler dentro de la nota.

"Belén", la película argentina elegida para participar de los premios Oscar. Foto: Prime Video.

La película “Belén”, basada en el libro “Somos Belén” de Ana Correa, fue elegida como la candidata oficial de Argentina para los 98º Premios de la Academia en la categoría de “Mejor Película Internacional”.

El film competirá por una nominación en la ceremonia de los premios Oscar que se celebrará el 15 de marzo de 2026. Además, fue seleccionada para participar en los premios Goya, en la categoría “Mejor Película Iberoamericana”.

La sinopsis de “Belén”

Ambientada en la provincia de Tucumán, Argentina. “Belén” sigue a Julieta, una joven acusada de cometer un aborto ilegal, y a Soledad Deza, la valiente abogada que arriesga todo para defender su caso altamente controversial que estableció precedentes.

A medida que se desarrolla el juicio, la situación de Julieta se convierte en un punto de inflexión en la lucha contra un sistema legal conservador, impulsando un sentimiento de indignación y una creciente ola de solidaridad que trasciende fronteras.

La dirección y el elenco de “Belén”

“Belén” está dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi (Blondi) y producida por K&S Films. La película es una crítica contundente a las injusticias sistemáticas y un homenaje a la resistencia, la sororidad y la lucha constante por el derecho a la autonomía sobre el cuerpo.

"Belén", la primera seleccionada para representar a Argentina en la candidatura a los Oscars 2026. Foto: Instagram

El elenco incluye a Camila Plaate (Motoarrebatador), Laura Paredes (Argentina, 1985), Julieta Cardinali (Maradona: Sueño Bendito), y Sergio Prina (Motoarrebatador), con apariciones especiales de Luis Machín (Cromañón) y César Troncoso (El Eternauta), entre otros.

¿Dónde ver “Belén”?

El film se suma a la creciente lista de películas originales argentinas de Prime Video, tras el éxito de “Argentina, 1985″, ganadora del Globo de Oro. La película pasará a formar parte de la plataforma de streaming cuándo concluya su actual paso por los cines.