Alejandro Sanz vuelve a Argentina en 2026: cuándo es la fecha del show y a qué precio están las entradas en plena gira por Sudamérica

Alejandro Sanz anunció dos shows en el Campo Argentino de Polo y ya están disponibles las entradas. Cuándo es el recital y cómo comprar las entradas.

El artista español volverá a Argentina después de tres años. Foto: Prensa Alejandro Sanz

Alejandro Sanz regresa a Argentina en 2026 y ya confirmó dos fechas en el Campo Argentino de Polo, una en el Autódromo de Rosario y una en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El cantante español de 56 años presentará su nuevo álbum ¿Y ahora qué? y causó furor en el público no solo por el nuevo material, sino por la serie de recitales que anunció en este marco.

El último show de Alejandro Sanz en Argentina fue en mayo del 2023, donde reunió a más de 100.000 personas, y el cantante confirmó su vuelta para el 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, el 6 y 7 de marzo en el Campo de Polo de Buenos Aires y el 8 de marzo en Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba. Cabe resaltar que el show del 6 de marzo en Capital Federal está agotado.

El cantante español se presentará en Capital Federal, Rosario y Córdoba en 2026. Foto: Prensa Alejandro Sanz

Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo ¿Y Ahora Qué?. Este material tiene colaboraciones con reconocidos artistas como Shakira y Manuel Turizo y fue lanzado el 21 de noviembre en todas las plataformas digitales y en formato físico, superando los 120 millones de reproducciones.

Entradas para ver a Alejandro Sanz en el Campo Argentino de Polo en 2026

Las entradas ya están disponibles desde el jueves 20 de noviembre con todos los medios de pago a través de MODO y Mercado Pago desde Enigmatickets.com. Los precios para el show del 7 de marzo en el Campo Argentino de Polo son los siguientes:

Campo de pie: $65.000

Platea A y B: $85.000

Platea C: $110.000

Platea Este y Oeste: $140.000

VIP: $160.000

Platea Preferencial Este: $170.000

VIP Oro: $190.000

VIP Platino: $210.000

Agenda de shows de Alejandro Sanz: cuándo y dónde toca