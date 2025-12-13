Dolor en el espectáculo argentino: murió un histórico de Les Luthiers a los 86 años

La noticia fue confirmada durante el sábado 13 de diciembre y causó impacto en el ambiente. El adiós al artista que murió a los 86 años.

El mundo del espectáculo lo despide con pesar. Foto: Vanity Fair

El mundo de la cultura y el espectáculo quedó conmocionada: murió un histórico integrante de Les Luthiers a los 86 años. La noticia se dio a conocer durante este sábado 13 de diciembre y generó todo tipo de reacciones por el legado que dejó el artista, a quien despiden con pesar a través de las redes sociales.

Se trata de Ernesto Acher, quien fue parte esencial de la etapa inicial de Les Luthiers, formación que combinó música académica, comedia y sátira con una identidad propia que trascendió fronteras. Multiinstrumentista y compositor, tuvo un rol determinante en la construcción del lenguaje musical del conjunto y en la creación de varias de sus obras más recordadas.

El músico y humorista murió a los 86 años. Foto: Wikipedia

Durante su paso por el grupo, contribuyó a definir el estilo que convirtió a Les Luthiers en un fenómeno internacional: humor sofisticado, precisión musical y una mirada crítica sobre los géneros clásicos y populares. Su aporte artístico fue clave en los primeros años, cuando el proyecto comenzaba a consolidarse en escenarios argentinos y del exterior.

Tras su salida de Les Luthiers, Acher continuó vinculado al ámbito cultural, con proyectos ligados a la música y la divulgación artística. Si bien mantuvo un perfil más reservado, su figura siguió siendo respetada y reconocida como parte del núcleo creativo que dio origen a uno de los grupos más emblemáticos del espectáculo argentino.

La noticia de su fallecimiento despertó numerosas expresiones de despedida y reconocimiento por parte de colegas, músicos y seguidores. En redes sociales y distintos ámbitos culturales, se destacó su talento, su formación musical y su contribución a una obra colectiva que marcó a generaciones enteras.

Con la muerte de Ernesto Acher, se despide uno de los pilares fundacionales de Les Luthiers. Su legado permanece vigente en un repertorio que sigue siendo celebrado en todo el mundo y en una manera única de unir música y humor que dejó una huella indeleble en la cultura argentina.

La trayectoria de Ernesto Acher

Ernesto Acher fue un músico, compositor, humorista y multiinstrumentista argentino que dejó una marca profunda en la historia del espectáculo nacional. Nacido en Buenos Aires el 9 de octubre de 1939, se integró a Les Luthiers en 1971, donde actuó como compositor, arreglador, intérprete de más de veinte instrumentos y actor durante 15 años, hasta 1986. Su paso por el grupo incluyó la creación de obras emblemáticas como La Cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras y La gallina dijo Eureka, así como la interpretación de personajes recordados por el público.

Más allá de su trabajo en Les Luthiers, Acher desarrolló una carrera artística diversa y extensa. Tras dejar el grupo, fundó en 1988 La Banda Elástica, una formación de jazz que fusionó géneros como folklore, tango y rock con humor musical, con la que estrenó espectáculos y grabó discos.

Formó el grupo musical La Banda Elástica tras su salida de Les Luthiers. Foto: Diario De Cuyo

También compuso música sinfónica y obras de cámara, incursionó en la dirección orquestal y se dedicó a proyectos musicales y humorísticos, incluso viviendo varios años en Chile, donde fue docente universitario en la Universidad Diego Portales.

Su legado fue reconocido por colegas y compañeros de escena. Por ejemplo, el músico y humorista Roberto Antier, exintegrante de Les Luthiers, expresó su despedida describiendo a Acher como “multiinstrumentista, compositor exquisito, arreglador, humorista y director de orquesta” y remarcó el impacto que tuvo sobre su propia adolescencia y la de generaciones de seguidores. Estas reacciones reflejan la huella que dejó Acher no solo en el grupo sino en la cultura del entretenimiento musical argentino.