Airbag banda Foto: Instagram @airbag.oficial

Airbag vuelve a jugar fuerte en Buenos Aires y eligió un escenario de peso: el Estadio José Amalfitani. La banda de los hermanos Sardelli (Guido, Patricio y Gastón) anunció que el puntapié inicial de su nueva etapa, “El Club de la Pelea II”, tendrá lugar en Vélez con cuatro funciones programadas para mayo. La primera está pautada para el 23/05, y luego se sumaron otras tres fechas: 24/05, 30/05 y 31/5 tras la demanda que generó el anuncio.

El movimiento no sorprende: Airbag viene de un tramo de carrera marcado por shows masivos y una convocatoria sostenida. Según la información difundida en la comunicación del evento, el grupo cerró un 2025 consagratorio con cinco estadios River Plate agotados, y ahora busca trasladar esa energía a un show pensado para estadio, con una propuesta que apunta a ser todavía más grande en la nueva gira.

¿Cuándo toca Airbag en Vélez?

Las fechas confirmadas para Buenos Aires son:

Viernes 23 de mayo

Sábado 24 de mayo

Sábado 30 de mayo

Domingo 31 de mayo

Todas en el Estadio Vélez Sarsfield (José Amalfitani).

Entradas: dónde comprar y qué pasa hoy con la disponibilidad

La venta oficial es a través de All Access, plataforma que publica el evento “Airbag en Vélez”. En la ficha del show se indica el cronograma de comercialización y, además, se muestra el estado actual de las fechas.

La venta general es con todos los medios de pago disponibles el 16 de mayo a las 11hs, con tarjetas BBVA de crédito en 6 cuotas sin interés.

Cómo comprar en All Access (paso a paso, seguro y sin vueltas)

Si aparece disponibilidad o se habilita una nueva fecha, el flujo habitual de compra es: ingresar al sitio oficial, buscar el evento, entrar a la fila virtual, elegir ubicación/cantidad y completar el pago. Distintos medios detallaron que la venta general habilitó “todos los medios de pago”, manteniendo el beneficio con BBVA.

Precios: rangos y ubicaciones

Sobre valores, las referencias publicadas varían según si incluyen o no el costo de servicio. Por un lado, se informó un rango aproximado desde $55.000 hasta $110.000 (más service según la ubicación). Por otro, también circularon listados con montos finales por sector (incluyendo cargos) para plateas y campo. Lo más recomendable es tomar como definitivo el precio que figure dentro del checkout del canal oficial al momento de compra.

Airbag Foto: Instagram @airbag.oficial

Antes de Vélez: las fechas de la gira por el interior

Previo a los shows en Liniers, la banda programó una serie de presentaciones en el país para cerrar la primera etapa del recorrido, con paradas en La Rioja (17/04), San Juan (18/04), San Luis (24/04), Catamarca (25/04) y Santiago del Estero (09/05). Ese tramo funciona como antesala del arranque “formal” de la nueva etapa en el estadio porteño.

Qué se sabe de “El Club de la Pelea II” y qué puede pasar en el show

El anuncio de Vélez está planteado como el inicio de una etapa nueva: en la comunicación del evento se menciona que la banda incluso adelantó un fragmento del material que viene, alimentando la expectativa sobre lo que sonará en vivo. También se señala que el plan de gira contempla más destinos, con futuras fechas a anunciar.

Datos prácticos para el día del recital

El estadio está ubicado sobre Av. Juan B. Justo al 9200 (CABA). Si ya tenés ticket, conviene revisar con anticipación el método de entrega, los accesos y la información operativa que publique la ticketera, ya que en recitales de alta demanda suelen actualizar horarios y recomendaciones cerca de la fecha