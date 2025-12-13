El legado de Sandro sigue vivo: así es su castillo ubicado en Boedo que inaugura nuevas salas culturales y visitas guiadas

El edificio concebido en 1980 por el “Gitano” renueva su propuesta con recorridos guiados, salas creativas y una programación abierta para diciembre 2025 que mantiene vivo su legado. Conocé más sobre este icónico lugar.

Centro Cultural CAVA - El Castillo de Sandro. Foto: Cultural CAVA.

En el corazón del barrio porteño de Boedo, sobre Avenida Pavón 3939, se levanta una construcción tan singular como histórica. Se trata del Centro Cultural CAVA, conocido popularmente como el “Castillo de Sandro”, un edificio que fue concebido y diseñado por el propio Roberto Sánchez en 1980 y que hoy vuelve a cobrar protagonismo.

La novedad es la apertura de dos nuevos espacios clave para artistas y productores: la Sala Excalibur y el Salón de Usos Múltiples, que se presentarán oficialmente el miércoles 17 de diciembre, a las 18 horas, con una visita guiada abierta a la comunidad artística.

Centro Cultural CAVA - El Castillo de Sandro. Foto: Instagram / culturalcava.

El anuncio no solo amplía la oferta cultural del espacio, sino que refuerza su valor como atractivo turístico vinculado a la música nacional. El CAVA funciona actualmente como centro cultural con recitales, talleres y propuestas artísticas diversas, pero su pasado lo distingue: durante años fue la productora discográfica de Sandro y uno de los proyectos más ambiciosos del “Gitano”.

La historia del castillo comenzó casi de manera impulsiva. En 1980, al regresar de una entrevista televisiva, Sandro vio una propiedad en venta en esa esquina de Boedo, detuvo el auto y, sin dudarlo, anunció que allí construiría un castillo.

Centro Cultural CAVA - El Castillo de Sandro. Foto: Cultural CAVA.

Compró el inmueble, realizó bocetos de puño y letra (que aún pueden verse en el lugar) y se propuso levantar el estudio de grabación más grande de América Latina. Su ambición iba más allá: soñaba con grabar un disco de rock y convocar nada menos que a Tina Turner para inaugurar el espacio.

El proyecto, sin embargo, se topó con una realidad económica adversa. Una vez finalizada la obra, los costos de grabar en Argentina resultaban más elevados que hacerlo en Estados Unidos. El castillo terminó funcionando como oficinas y depósito de instrumentos, equipos musicales y escenografías, aunque jamás perdió su impronta artística.

Centro Cultural CAVA - El Castillo de Sandro. Foto: Cultural CAVA.

Entre las reliquias que aún conserva el lugar se encuentran la escenografía original del show “El Hombre de la Rosa”, manuscritos de canciones, instrumentos, su emblemática bata utilizada en el último recital del 16 de mayo de 2004, y objetos personales como su vaso de whisky y su copa de martini. Además, en ese mismo espacio Sandro conoció en 2004 a Olga Garaventa, quien años más tarde se convertiría en su esposa.

Desde fines de 2019, el edificio se reconvirtió en el Centro Cultural CAVA, integrando propuestas artísticas con una impronta vinculada también a la viticultura argentina y una oferta gastronómica variada.

Centro Cultural CAVA - El Castillo de Sandro. Foto: Cultural CAVA.

El legado del cantante está presente en cada rincón: desde vitrales y herrajes diseñados por él mismo hasta encuentros mensuales de “las nenas de Sandro”, que mantienen vivo su recuerdo a través de intervenciones artísticas.

De esta manera, la apertura de la Sala Excalibur y del Salón de Usos Múltiples marca una nueva etapa para el espacio. Así, el Castillo de Sandro se consolida como un punto de encuentro donde turismo, música e historia se entrelazan.

Visitas guiadas

Las visitas guiadas se convirtieron en uno de los principales ejes del espacio, ya que permiten recorrer el edificio y conocer de primera mano la historia detrás del ambicioso proyecto que el “Gitano” comenzó en 1980.

Centro Cultural CAVA - El Castillo de Sandro. Foto: Cultural CAVA.

Durante el recorrido, los visitantes acceden a sectores emblemáticos del castillo. A continuación, se detallan los aspectos más destacados de la visita guiada a “El Castillo de Sandro”, que tendrá lugar el sábado 20 de diciembre a las 14:30:

Conocerás cada rincón de la construcción que el “Gitano” imaginó y diseñó personalmente.

La visita ofrece una inmersión en la vida y obra de Sandro, quien soñó con crear el estudio de grabación más grande de América Latina, un proyecto que, aunque no se concretó como esperaba, dejó una huella profunda en la cultura argentina.

Durante el recorrido, los visitantes podrán ver instrumentos musicales, objetos personales del ídolo y los bocetos originales de la construcción del castillo.

Los participantes recorrerán las áreas que Sandro diseñó específicamente para su trabajo creativo, como su estudio de grabación.

Las visitas están limitadas a grupos pequeños, lo que garantiza una experiencia más cercana y personalizada.

Centro Cultural CAVA - El Castillo de Sandro. Foto: Cultural CAVA.

Detalles de la visita guiada:

Fecha: sábado 20 de diciembre, 14:30 h.

Precio:

General: $16.000 (+$1.353,26 costo del servicio) Jubilados (presentar carnet o recibo): $5.000 (+$422,90 costo del servicio) Residentes argentinos (con DNI): $8.000 (+$676,63 costo del servicio) Menores de hasta 12 años (con DNI): $4.000 (+$338,32 costo del servicio)

Duración: aproximadamente 1.5 horas.

Acceso a las plantas superiores: exclusivamente por escalera (no recomendado para personas con movilidad reducida).

Nota: no incluye consumición en el café-bar; la misma es a la carta.

Cupos limitados: grupos reducidos para una experiencia más personalizada.

Entrada gratuita: para menores de 6 años.