Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026: cuándo es, precio de las entradas y la grilla completa del evento de música popular

A lo largo de su historia pasaron por su escenario grandes leyendas como Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui, que lo convirtieron en un emblema del folklore nacional. Todos los detalles del evento más esperado de música popular.

Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Foto: Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

El folklore argentino cuenta con innumerables artistas y grupos que marcaron épocas y dejaron una huella en la música popular. Y para quienes aman el género, llega una gran noticia: el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 ya tiene fecha confirmada.

El Festival Nacional del Folklore de Cosquín es uno de los encuentros culturales más importantes de Córdoba y del país. Desde 1961, la ciudad de Cosquín recibe cada año a miles de personas para celebrar la música popular argentina. A lo largo de su historia pasaron por su escenario grandes leyendas como Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui, que lo convirtieron en un emblema del folklore nacional.

Durante nueve noches, conocidas como las “Nueve Lunas”, miles de asistentes se reúnen en la Plaza Próspero Molina para disfrutar de la música y danzas tradicionales argentinas, además de una gran variedad de gastronomía típica y peñas folclóricas, consolidando a esta ciudad como la “Capital Nacional del Folklore”.

El evento popular no contará con uno de los históricos grupos. Foto: Canal C

Cuándo y dónde es el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín se llevará a cabo del 24 de enero al 1 de febrero de 2026 en la Plaza Próspero Molina. Es la 66ª edición de este evento que celebra la música y la cultura popular argentina durante nueve noches.

Cuánto cuestan las entradas

El valor depende de la fecha elegida, aunque las entradas rondan los $40.000. Cabe destacar que los niños de 5 años o menos ingresan sin cargo, pero no pueden ocupar una butaca.

Precios por luna (precio final con cargo de servicio)

Primera $35.200;

Segunda $41.800;

Tercera $35.200;

Cuarta $30.800;

Quinta $35.200;

Sexta $30.800;

Séptima $30.800;

Octava $35.200;

Novena $41.800.

Mario Teruel, Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre. Foto: El Tribuno

Cómo comprar las entradas de Cosquín 2026

Las entradas del Festival Nacional de Folklore de Cosquín se compran de forma online a través del sitio oficial Autoentrada. La preventa es del 15/10 15.00 al 18/10 con 1, 3 y 6 cuotas; venta general desde 19/10. Menores: abonan desde 6 años; hasta 5 sin cargo sin ocupar butaca (con DNI). Personas con discapacidad: filas 1 a 5 del Sector D reservadas (la modalidad de retiro se informará oficialmente)

Grilla de artistas del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026

Primera Luna (sábado 24 de enero)

Christian Herrera

Jairo

Los Manseros Santiagueños

Susana Baca

Horacio Banegas

Mati Rojas

Emanuel Ayala (Revelación 2025)

Jorge Rojas

Pre Cosquín: Solista Vocal

Pre Cosquín: Conjunto Vocal

Delegación

Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Foto: Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Segunda Luna (domingo 25 de enero)

Dúo Coplanacu

Nahuel Pennisi

Flor Castro

Raly Barrionuevo

Paola Bernal

Facundo Toro

Cazzu

Pre-Cosquín: Pareja de Baile estilizado

Tercera Luna (lunes 26 de enero)

Luciana Jury

Guitarreros

Duratierra

Lucia Ceresani

Cristian Capurelli

Abel Pintos

Pre Cosquín: Conjunto Instrumental

Pre Cosquín: Solista de Malambo Masculino

Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Foto: Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Cuarta Luna (martes 27 de enero)

Lázaro Caballero

Mariana Carrizo

Orellana Lucca

La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)

Paquito Ocaño

Micaela Chauque

Yoel Hernández

Lucio “El Indio” Rojas

Pre Cosquín: Conjunto de Malambo

Pre Cosquín: Dúo Vocal

Quinta Luna (miércoles 28 de enero)

Leandro Lovato

La Callejera

Silvia Lallana

Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul - Julián Venegas y Homero Chiavarino)

Dúo Palma Sandoval

Ariel Ardit

Lucio Taragno

Luciano Pereyra

Pre Cosquín: Conjunto de Baile

Pre Cosquín: Canción Inédita

Sexta Luna (jueves 29 de enero)

Los Nocheros

Destino San Javier

Yamila Cafrune

Homenaje a Musha Carabajal

Lautaro Rojas

Bruno Arias

Ceibo

Los Tekis

Pre Cosquín: Solista Vocal

Delegación de Japón

Séptima Luna (viernes 30 de enero)

Juan Fuentes

José LuisAguirre

El Encuentro (Román Ramonda - Fabricio Rodríguez - Pachi Herrera)

Nati Pastorutti

Emiliano Zerbini

Juanjo Abregú

Adriana Rojas

Chaqueño Palavecino

Pre Cosquín: Solista de Malambo Femenino

Pre Cosquín: Solista Instrumental

Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Foto: Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Octava Luna (sábado 31 de enero)

Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por siempre Tucu)

Suna Rocha

Juan Iñaki

Yamila Aguado (Revelación 2025)

Pablo Lozano

Adrián Maggi

Soledad 30 Años

Pre-Cosquín: Pareja de Baile Tradicional

Delegación

Novena Luna (domingo 1º de febrero)