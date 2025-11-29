Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026: cuándo es, precio de las entradas y la grilla completa del evento de música popular
A lo largo de su historia pasaron por su escenario grandes leyendas como Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui, que lo convirtieron en un emblema del folklore nacional. Todos los detalles del evento más esperado de música popular.
El folklore argentino cuenta con innumerables artistas y grupos que marcaron épocas y dejaron una huella en la música popular. Y para quienes aman el género, llega una gran noticia: el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 ya tiene fecha confirmada.
El Festival Nacional del Folklore de Cosquín es uno de los encuentros culturales más importantes de Córdoba y del país. Desde 1961, la ciudad de Cosquín recibe cada año a miles de personas para celebrar la música popular argentina. A lo largo de su historia pasaron por su escenario grandes leyendas como Mercedes Sosa y Atahualpa Yupanqui, que lo convirtieron en un emblema del folklore nacional.
Durante nueve noches, conocidas como las “Nueve Lunas”, miles de asistentes se reúnen en la Plaza Próspero Molina para disfrutar de la música y danzas tradicionales argentinas, además de una gran variedad de gastronomía típica y peñas folclóricas, consolidando a esta ciudad como la “Capital Nacional del Folklore”.
Cuándo y dónde es el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026
El Festival Nacional de Folklore de Cosquín se llevará a cabo del 24 de enero al 1 de febrero de 2026 en la Plaza Próspero Molina. Es la 66ª edición de este evento que celebra la música y la cultura popular argentina durante nueve noches.
Cuánto cuestan las entradas
El valor depende de la fecha elegida, aunque las entradas rondan los $40.000. Cabe destacar que los niños de 5 años o menos ingresan sin cargo, pero no pueden ocupar una butaca.
Precios por luna (precio final con cargo de servicio)
- Primera $35.200;
- Segunda $41.800;
- Tercera $35.200;
- Cuarta $30.800;
- Quinta $35.200;
- Sexta $30.800;
- Séptima $30.800;
- Octava $35.200;
- Novena $41.800.
Cómo comprar las entradas de Cosquín 2026
Las entradas del Festival Nacional de Folklore de Cosquín se compran de forma online a través del sitio oficial Autoentrada. La preventa es del 15/10 15.00 al 18/10 con 1, 3 y 6 cuotas; venta general desde 19/10. Menores: abonan desde 6 años; hasta 5 sin cargo sin ocupar butaca (con DNI). Personas con discapacidad: filas 1 a 5 del Sector D reservadas (la modalidad de retiro se informará oficialmente)
Grilla de artistas del Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026
Primera Luna (sábado 24 de enero)
- Christian Herrera
- Jairo
- Los Manseros Santiagueños
- Susana Baca
- Horacio Banegas
- Mati Rojas
- Emanuel Ayala (Revelación 2025)
- Jorge Rojas
- Pre Cosquín: Solista Vocal
- Pre Cosquín: Conjunto Vocal
- Delegación
Segunda Luna (domingo 25 de enero)
- Dúo Coplanacu
- Nahuel Pennisi
- Flor Castro
- Raly Barrionuevo
- Paola Bernal
- Facundo Toro
- Cazzu
- Pre-Cosquín: Pareja de Baile estilizado
Tercera Luna (lunes 26 de enero)
- Luciana Jury
- Guitarreros
- Duratierra
- Lucia Ceresani
- Cristian Capurelli
- Abel Pintos
- Pre Cosquín: Conjunto Instrumental
- Pre Cosquín: Solista de Malambo Masculino
Cuarta Luna (martes 27 de enero)
- Lázaro Caballero
- Mariana Carrizo
- Orellana Lucca
- La Cruzada (Destacado Espectáculos Callejeros 2025)
- Paquito Ocaño
- Micaela Chauque
- Yoel Hernández
- Lucio “El Indio” Rojas
- Pre Cosquín: Conjunto de Malambo
- Pre Cosquín: Dúo Vocal
Quinta Luna (miércoles 28 de enero)
- Leandro Lovato
- La Callejera
- Silvia Lallana
- Garupá: Celebrando a Ramón Ayala (Joel Tortul - Julián Venegas y Homero Chiavarino)
- Dúo Palma Sandoval
- Ariel Ardit
- Lucio Taragno
- Luciano Pereyra
- Pre Cosquín: Conjunto de Baile
- Pre Cosquín: Canción Inédita
Sexta Luna (jueves 29 de enero)
- Los Nocheros
- Destino San Javier
- Yamila Cafrune
- Homenaje a Musha Carabajal
- Lautaro Rojas
- Bruno Arias
- Ceibo
- Los Tekis
- Pre Cosquín: Solista Vocal
- Delegación de Japón
Séptima Luna (viernes 30 de enero)
- Juan Fuentes
- José LuisAguirre
- El Encuentro (Román Ramonda - Fabricio Rodríguez - Pachi Herrera)
- Nati Pastorutti
- Emiliano Zerbini
- Juanjo Abregú
- Adriana Rojas
- Chaqueño Palavecino
- Pre Cosquín: Solista de Malambo Femenino
- Pre Cosquín: Solista Instrumental
Octava Luna (sábado 31 de enero)
- Juntos la Leyenda Continúa (Los 4 de Córdoba y Por siempre Tucu)
- Suna Rocha
- Juan Iñaki
- Yamila Aguado (Revelación 2025)
- Pablo Lozano
- Adrián Maggi
- Soledad 30 Años
- Pre-Cosquín: Pareja de Baile Tradicional
- Delegación
Novena Luna (domingo 1º de febrero)
- Peteco Carabajal
- Campedrinos
- Teresa Parodi
- Cuti y Roberto Carabajal
- Maggie Cullen
- Gauchos off The Pampa
- Milo J