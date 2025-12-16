Belén, la película de Dolores Fonzi que brilla en Prime Video, más cerca de los Premios Oscar 2026: estas son las 15 precandidatas

La película que cuenta la historia de una joven tucumana condenada tras sufrir un aborto espontáneo sigue en carrera para la gran gala del cine. ¿Cuándo se conocerán los finalistas a mejor filme internacional?

Película "Belén". Foto: Prime Video.

Belén, la película de Dolores Fonzi que cuenta la historia de una joven tucuman que fue condenada tras sufrir un aborto espotáneo, pasó el corte de selección que realizó la Academia de Hollywood, y continúa en carrera para competir por el Premio Oscar 2026 a la mejor película internacional.

Su directora y una de las protagonistas compartió la noticia en sus redes sociales con un eufórico mensaje.

¡Sí, sí, sí! Entramos a la lista corta de los @theacademy Oscars. Griterío, qué emoción!!! Gracias @primevideo y @ternesimaginariums”, posteó.

Los finalistas se desvelarán el próximo 22 de enero y los ganadores se darán a conocer el 15 de marzo de 2026 en la gala de los Óscar.

"Belén", la película argentina elegida para participar de los premios Oscar. Foto: Prime Video.

Los 15 preclasificados a Mejor Película Internacional