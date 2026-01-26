Natalie Portman

Natalie Portman volvió a cuestionar cómo funcionan las premiaciones más importantes de la industria del cine, como los Oscar, y puso el foco en la falta de reconocimiento hacia películas dirigidas por mujeres.

Durante una entrevista con Variety, la actriz mencionó a “Belén”, el largometraje argentino de Dolores Fonzi, como uno de los ejemplos más recientes. Portman se encontraba presentando “The Gallerist” cuando reflexionó sobre la selección de nominadas en la temporada actual.

Según señaló, varios de los trabajos que más le impactaron en el último año no lograron llegar a las categorías centrales, especialmente en rubros como Mejor Dirección, donde casi no aparecen nombres femeninos.

“Las mejores películas que vi este año fueron realizadas por mujeres”, aseguró, antes de mencionar algunos títulos que quedaron por fuera de los grandes premios: Sorry, Baby, El testamento de Ann Lee y “Belén”.

La actriz, ganadora del Oscar, remarcó que la ausencia de directoras no responde a una falta de propuestas, sino a estructuras antiguas: “Todavía queda mucho por hacer”, dijo, llamando a ampliar los criterios de selección y visibilizar otras miradas dentro del cine.

De qué trata la película “Belén”

La película Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, se basa en hechos reales y explora la historia de una joven tucumana acusada de aborto ilegal y la lucha judicial que desencadenó un movimiento social en defensa de los derechos reproductivos en el país.

La trama se sitúa en la provincia de Tucumán y sigue a Julieta, una joven acusada de infanticidio, y a Soledad Deza, la abogada que asume la defensa en un proceso judicial que desafía el conservadurismo del sistema legal local. El caso, que se convierte en un símbolo de resistencia, provoca una ola de solidaridad y movilización social que trasciende fronteras.

Película "Belén". Foto: Prime Video.

“En Tucumán, Argentina, una joven es acusada de aborto ilegal, pero la denuncia es falsa y no tiene fundamentos. Por ello, una abogada decide tomar el caso y defender a la chica. Así, el juicio de la joven se convierte en un punto de inflexión en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres. Aunque la abogada se enfrenta a un sistema legal corrupto, clasista y patriarcal, la voz de la acusada enciende una ola de indignación y solidaridad”, dice la sinopsis oficial.

La película, escrita por Dolores Fonzi y Laura Paredes, se apoya en el libro de Ana Correa y cuenta con la producción de Leticia Cristi y Matías Mosteirin para K&S Films, con Diego Copello como productor ejecutivo.

"Belén", la película argentina elegida para participar de los premios Oscar. Foto: Prime Video.

Reparto de “Belén”, la película escrita por Dolores Fonzi y Laura Paredes

El elenco reúne a figuras como Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali y Sergio Prina, junto a participaciones especiales de Luis Machín y César Troncoso.

El caso real que inspira la historia tuvo repercusión internacional y motivó la revisión judicial tras años de sufrimiento de la joven acusada.