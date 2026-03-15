Premios Oscar

Este año, la organización de la gala de los premios Oscar debió incrementar la seguridad de la ceremonia tras una advertencia del FBI a las autoridades de California sobre una presunta amenaza por parte de Irán contra la costa oeste de Estados Unidos.

Los medios Hollywood Reporter y Variety aseguran que este domingo 15 de marzo la ceremonia contará con más medios debido a esta alerta, a la que días atrás se refirió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según Trump, el Gobierno analiza una afirmación no verificada sobre un posible complot de Irán que implicaría el uso de drones lanzados desde una embarcación frente a la costa para atacar objetivos en California.

Oscars, entrega de premios. Foto: Reuters.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que funcionarios federales alertaron sobre este extremo al estado californiano, pero también indicó que no existe una “amenaza inminente”. El memorando del FBI señalaba que la información recibida todavía no fue comprobada ni verificada.

“Este espectáculo tiene que funcionar a la perfección”

Durante la rueda de prensa de este miércoles, los productores ejecutivos de la transmisión, Katy Mullan y Raj Kapoor, anunciaron que la ceremonia contará con mayor seguridad. “Contamos con el apoyo del FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles, y es una estrecha colaboración”, declaró Kapoor.

“Este espectáculo tiene que funcionar a la perfección. Pero queremos que todos los que vengan a este espectáculo, los que lo presencien, incluso los que sean fans del espectáculo cuando estén fuera de las barreras, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos, así que es nuestro trabajo como equipo de producción asegurarnos de que eso se refleje”, agregó.

Premios Oscars, foto Reuters

Según The Hollywood Reporter, los productores no hablaron directamente sobre la supuesta alerta del FBI, pero sus comentarios surgieron poco después de que se informara que la agencia federal había advertido a las fuerzas del orden de California sobre dicha amenaza. Además, fuentes dirigidas a Variety este miércoles informaron que, en el despliegue de la alfombra roja, se incrementó la seguridad pero de forma discreta.

Los Premios Oscar celebrarán este domingo su 98.ª edición en el Teatro Dolby de Ovation Hollywood, en una ceremonia presentada por Connan O’Brien y que se transmitirá en directo por ABC y en streaming por Hulu.