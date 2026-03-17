Por qué no estuvo Sean Penn en los Premios Oscar 2026:

El actor ganó el premio a "Mejor Actor de Reparto" por su papel en One Battle After Another. Foto: El Periódico

Mientras la industria del cine celebraba su noche de gala en Los Ángeles por los Premios Oscar 2026, el nombre de Sean Penn volvió a hacer historia en Hollywood: El actor de 65 años se alzó con la estatuilla a "Mejor Actor de Reparto" por su papel en One Battle After Another, la última película de Paul Thomas Anderson. Sin embargo, a diferencia de sus victorias por Mystic River y Milk, esta vez no hubo discurso de agradecimiento en el escenario porque el actor se encontraba a miles de kilómetros.

La gala vivió un momento de incertidumbre cuando Kieran Culkin, encargado de entregar el premio, tuvo que improvisar ante el micrófono. “Sean Penn no ha podido estar aquí esta noche, o no ha querido, así que voy a recoger el premio en su nombre”, bromeó ante una audiencia que desconocía el paradero exacto del actor norteamericano.

Sean Penn, ausente en los Premios Oscar 2026: los motivos

La incógnita se despejó este lunes 16 de marzo cuando Penn fue visto en el centro de Kiev, Ucrania. Poco después, el presidente Volodimir Zelenski oficializó el encuentro publicando una foto de ambos en su despacho oficial con un mensaje contundente: “Sean, gracias, sabemos quién es un amigo leal de Ucrania”.

Desde el gobierno ucraniano confirmaron que se trata de una “visita privada” de apoyo moral al pueblo, que incluiría un traslado del actor hacia el frente en el este del territorio para conocer de primera mano la situación de las tropas. Cabe recordar que el compromiso de Penn con la causa en Ucrania trascendió lo artístico para volverse profundamente personal, teniendo en cuenta que no es su primera incursión en el conflicto:

Documentalista en el frente: estaba en Kiev al inicio de la invasión en 2022, experiencia que plasmó en un documental sobre Zelenski presentado en la Berlinale.

Estatuillas por libertad: según reportes de The Independent , el actor llegó a bajo la promesa de que el premio solo volvería a Estados Unidos cuando Ucrania gane la guerra. según reportes de, el actor llegó a prestarle uno de sus Óscar al mandatario ucraniano bajo la promesa de que el premio solo volvería a Estados Unidos cuando Ucrania gane la guerra.

Declaraciones a favor: Penn llegó a sugerir la idea de fundir sus galardones para fabricar municiones, una metáfora que subraya su postura radical frente a la invasión rusa.

El actor estuvo ausente en los Premios Oscar 2026 Foto: Newsweek

Con este nuevo galardón en los Premios Oscar 2026, Penn reafirmó su estatus como leyenda de la actuación, aunque dejó en claro que para él, la realidad de las trincheras tuvo más peso que cualquier alfombra roja.