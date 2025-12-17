El crítico momento de Zaira Nara: tuvieron que internarla de urgencia

La modelo enfrentó un momento difícil de salud. “La vida misma”, escribió en sus redes sociales para llevarle tranquilidad a sus fans.

El requisito de Zaira Nara para que sus amigos conozcan a su hijo Viggo

Zaira Nara sorprendió el martes en MasterChef Celebrity con todo su carisma para reemplazar a su hermana Wanda, quien conduce el ciclo. Sin embargo, la modelo enfrentaba un momento difícil de salud, ya que debió ser internada tras un viaje a Europa por un cuadro intestinal.

En sus redes sociales, la modelo contó qué fue lo que ocurrió y escribió: “La vida misma”, junto a una foto en la cual se ve en una cama de sanatorio. “No sé si fue algo que comí o algún virus, pero viajé a Europa por cuatro días y tres estuve sintiéndome muy mal”, explicó para intentar llevar un poco de tranquilidad a sus seguidores luego de que se filtrara la noticia.

Zaira Nara fue internada de urgencia Foto: NA

“Por suerte hoy ya en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor. A veces el cuerpo pide parar un poquito. Gracias”, agregó Zaira, asegurando que ya se encuentra con su familia, con toda la intención de festejar Navidad sin ningún tipo de molestia.

“Para terminar diciembre, gastroenteritis aguda”, detalló Zaira, que agradeció la atención de los médicos, que rápidamente lograron estabilizarla luego de un gran cuadro de dolor y descomposición.

Zaira Nara. Foto: Instagram.

Wanda Nara declaró en la causa de Payarola y la Justicia analiza su rol

Wanda Nara declaró como testigo en la causa en la que se investiga a su ex abogado Nicolás Payarola por presuntas estafas contra varios damnificados, uno de ellos, el futbolista Gonzalo Montiel.

Este lunes la conductora y mediática se presentó en la fiscalía de Benavídez y, ante la prensa, expuso “no tengo miedo de nada”. La declaración duró cerca de dos horas, pero, por el momento, no trascendió cuál fue la testimonial que brindó frente al fiscal Cosme Iribarren.

Wanda Nara en MasterChef Celebrity 2025. Foto: Captura

Por su parte, en el programa Lape Club Social Informativo, Mauro Szeta, informó que la declaración de Wanda Nara no fue exclusivamente por pedido del fiscal, sino quela pidió el propio Payarola.