Detuvieron al abogado Nicolás Payarola, ex abogado de Wanda Nara, tras un allanamiento en Nordelta: es investigado por estafa

Durante el operativo, se incautó documentación que podría ser relevante para la causa, varios celulares y dispositivos de almacenamiento digital.

Detuvieron al abogado Payarola Foto: Instagram

El mediático abogado Nicolás Agustín Payarola Hernayes fue detenido tras un allanamiento en las últimas horas en la causa en la que se lo investiga por estafas, entre otros delitos. Según informó la policía bonaerense, se realizaron allanamientos en Nordelta y Beccar, los cuales concluyeron con la detención del letrado.

La presente pesquisa comenzó tras las denuncias de los damnificados Maria Ximena Braña, Juan Marcelo Montiel (familiar del futbolista), Macarena Posee, Silvana de Leonardis, Debora Grecco y Norma Graciela Vignoni.

Uno de los operativos finalizó con el arresto del ex abogado de la mediática Wanda Nara y con el secuestro de documentación, dispositivos de almacenamiento digital y celulares. Payarola es investigado por los delitos de estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo.

La detención fue realizada tras una meticulosa investigación del fiscal Cosme Iribarren por la Superintendencia AMBA Norte I de la Policía Bonaerense, a cargo del comisario Lucas Borge.

Detención del ex abogado de Wanda Nara: lo acusan de haberle robado al padre de Gonzalo Montiel

Una de las víctimas que realizó la denuncia contra el abogado Nicolás Payarola es Juan Marcelo Montiel, el padre del futbolista de River, quien acusa al letrado de haberle robado US$700.000.

De acuerdo a la denuncia de “Tito” Montiel, el campeón del mundo en Qatar 2022 le habría confiado ese dinero para avanzar en un proyecto inmobiliario que nunca se concretó. El fallo detalla que Payarola aprovechó la confianza que tenía con el padre del exjugador del Sevilla para manejar parte de sus fondos.

En el expediente judicial, se describe también que hubo una serie de operaciones que incluyeron extracciones de dólares de la cuenta del defensor de River, certificaciones falsas y hasta movimientos bancarios sin respaldo.