Video polémico de la hija de El Polaco manejando: la decisión de la Agencia de Seguridad Vial contra Valeria Aquino

La solicitud se produjo luego de que se difundieran imágenes de su hija de 12 años manejando una camioneta en una zona rural. El video generó una fuerte polémica en redes sociales.

Valeria Aquino publicó un video mostrando a su hija de 12 años manejando una camioneta. Foto: Instagram.

La viralización de un video protagonizado por Valeria Aquino y su hija de 12 años, que tuvo con El Polaco, generó un fuerte debate y derivó en la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de la mujer.

El hecho ocurrió luego de que Aquino, ex pareja del cantante Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk, compartiera imágenes en las que se ve a la menor conduciendo una camioneta en una zona rural.

Valeria Aquino, la ex de Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk, publicó un video mostrando a su hija de 12 años manejando una camioneta.

La situación se tornó pública tras la difusión del video en redes sociales, donde rápidamente se multiplicaron las reacciones y comentarios. El periodista especializado en policiales Mauro Szeta informó sobre la decisión del organismo nacional y precisó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial “solicita inhabilitar licencia a Valeria Aquino, ex del Polaco, por dejar que su hija de 12 años maneje un rodado y grabarla”.

En las imágenes, se observa a Alma, hija de Aquino y del músico, al volante del vehículo mientras circula por un camino de campo. Aunque la niña llevaba colocado el cinturón de seguridad y no se trataba de una vía urbana con tránsito intenso, el episodio despertó cuestionamientos sobre el cumplimiento de las normas viales y la responsabilidad de los adultos.

Junto al video, Valeria defendió su accionar con una frase que también generó repercusión: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”. Ese mensaje fue interpretado de distintas maneras por los usuarios de redes sociales, lo que profundizó la polémica.

Valeria Aquino Foto: Instagram.

Por un lado, criticaron duramente la exposición de la menor y remarcaron que permitir que una niña maneje un vehículo constituye una infracción grave, independientemente del contexto o del lugar.

Por otro lado, también hubo voces que salieron en defensa de Aquino, argumentando que la enseñanza del manejo en zonas rurales es una práctica habitual y recordando experiencias personales similares durante la infancia.

Más allá de la discusión en redes, la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial marca un límite claro en términos legales. La normativa establece que solo personas habilitadas pueden conducir vehículos, sin excepciones por ámbito geográfico, lo que motivó el pedido de inhabilitación de la licencia.