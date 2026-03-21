Todo mal entre Tini Stoessel y Emilia Mernes. Foto: Instagram / @emiliamernes.

Un supuesto cambio en el setlist de la gira de Tini Stoessel fue interpretado como una señal de distanciamiento con Emilia Mernes, en medio de una semana marcada por tensiones dentro de la escena del pop argentino.

Y es que la artista retomó el pasado viernes su tour “FUTTTURA” atravesada por la polémica luego de dejar de seguir en redes sociales a la intérprete de “Jagger”. Al mismo tiempo, Emilia enfrenta acusaciones de conflictos con otras figuras del género, entre ellas María Becerra.

Emilia Mernes, Tini, María Becerra Foto: Canal 26

En este marco, el panelista Fede Buongiorno aseguró que hubo modificaciones de último momento en el show. A través de su cuenta en X, señaló que la cantante habría ajustado el listado de canciones.

“Tini eliminó La_Original.mp3 del setlist y la reemplazó por High Remix. También eliminó su otra colaboración con Emilia, Blackout”, escribió, lo que rápidamente fue interpretado como un gesto de quiebre entre ambas artistas.

Todo mal entre Emilia Mernes y Tini Stoessel. Foto: Captura de video.

La supuesta maldad que Emilia le habría hecho a María Becerra para perjudicar su carrera

En paralelo, el conflicto dentro del ambiente musical sumó nuevas versiones. El periodista Ángel de Brito reveló una presunta maniobra que involucraría a Emilia Mernes y su entorno para perjudicar la carrera de María Becerra.

Según su relato, habrían reservado fechas en el Estadio Monumental sin intención de utilizarlas, con el objetivo de impedir que otras artistas accedieran a esos espacios. “Reservaban todo enero para que no lo use otro”, contó el conductor en su programa emitido por Bondi.

Además, en los últimos días trascendió que Emilia habría sido excluida de grupos de WhatsApp compartidos con otros artistas. “Se bloquearon entre todos y dijeron ‘vamos a fulminarla’”, relató el periodista, en referencia a la interna.

Emilia Mernes. Foto: Instagram.

El conflicto también habría tenido impacto en la previa de los primeros shows de María Becerra en River, en el 2024. De acuerdo a estas versiones, la falta de invitaciones a colegas para compartir escenario habría generado malestar.

“Eso generó un complot contra María”, indicaron fuentes citadas, y añadieron que la presión habría sido tal que a la cantante “le dio un ataque de nervios antes de salir al escenario en River por todas las trabas que le ponía esta chica”. Esta afirmación fue confirmada por Ailín Becerra, hermana de María, durante una llamada telefónica con el youtuber y streamer Martín Cirio.

Ailín Becerra, hermana de María Becerra, habló con Martín Cirio y confirmó varios de los rumores que venían circulando. Video: X / @fandunareina.

Ailín, además de confirmar este enfrentamiento entre su hermana y “Los del Espacio”, comentó que fue echada de un boliche por pedido explícito de Emilia, hecho que le comentó inmediatamente a María. Según ella, luego de dicho episodio, sumado a los acontecimientos previos, fue el motivo que provocó el “unfollow” de “La Nena de Argentina” en Instagram.