Trump desata una crisis diplomática al difundir un mensaje que llama “agujero infernal” a India y China. Foto: EFE.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a dar de qué hablar tras compartir en su red social un video con declaraciones altamente controversiales sobre India y China.

El contenido, extraído del pódcast Savage Nation del comunicador Michael Savage, incluye expresiones que califican a ambos países como un “agujero infernal del planeta”, lo que desató una ola de críticas y reacciones diplomáticas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

¿Por qué Donald Trump calificó a India y China como un “agujero infernal del planeta”?

El eje del debate gira en torno al sistema de ciudadanía por nacimiento vigente en Estados Unidos. En el material difundido, Savage cuestiona esta política al considerar que facilita la inmigración irregular.

“Un bebé que nace aquí se convierte instantáneamente en ciudadano, y luego traen a toda la familia desde China o la India o algún otro agujero infernal del planeta”, declaró.

Las afirmaciones no se limitaron a ese punto. El conductor también lanzó duras acusaciones contra los inmigrantes, al afirmar: “Han causado más daño a esta nación que todas las familias mafiosas juntas”. En el mismo tono, agregó: “Nos robaron, nos cegaron, nos trataron como ciudadanos de segunda clase, dejaron que el mundo de mierda triunfara, pisotearon nuestra bandera”.

La difusión de un pódcast con expresiones ofensivas complica el vínculo bilateral en plena negociación comercial. Foto: Unsplash.

La difusión del video por parte de Trump se da en un contexto en el que el mandatario ha reforzado su retórica migratoria, con propuestas orientadas a restringir de manera permanente el ingreso de personas provenientes de países en desarrollo. El líder republicano sostiene que estas medidas permitirían “recuperar” el sistema estadounidense, en lo que denomina un proceso de “migración inversa”.

El descargo de India: la postura del gobierno frente a las acusaciones de Trump

Las repercusiones no tardaron en llegar. Desde India, el Ministerio de Asuntos Exteriores calificó las declaraciones como ofensivas y alejadas de la realidad bilateral. “Estas declaraciones son obviamente desinformadas, inapropiadas y de mal gusto. Ciertamente no reflejan la realidad de la relación entre India y Estados Unidos, que desde hace mucho tiempo se basa en el respeto mutuo y los intereses compartidos”, afirmó el portavoz Shri Randhir Jaiswal.

En paralelo, desde la Embajada estadounidense en Nueva Delhi, el vocero Christopher Elms intentó moderar el impacto citando palabras del propio Trump, quien aseguró que “India es un gran país con un muy buen amigo mío en la cima”.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, y Donald Trump. Foto: Reuters (Kevin Lamarque)

El cruce se produce en un momento particularmente sensible. Washington y Nueva Delhi buscan recomponer vínculos tras años de tensiones comerciales y diferencias estratégicas, en parte vinculadas a la relación de Estados Unidos con Pakistán, país con el que India mantiene disputas históricas.

Antecedentes del conflicto: la relación entre Donald Trump y la India

Más allá de la controversia, el trasfondo del conflicto incluye medidas concretas. La administración Trump promueve cambios en el sistema migratorio, como el endurecimiento de las visas H-1B, ampliamente utilizadas por profesionales tecnológicos indios. Entre las iniciativas más discutidas se encuentra la imposición de tarifas que alcanzan los 100.000 dólares para su tramitación.

Este punto resulta clave si se tiene en cuenta que la comunidad india en Estados Unidos supera los 5,5 millones de personas, consolidándose como una de las diásporas más influyentes en sectores como la tecnología y la innovación.