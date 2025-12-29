Rating: Telefe cierra el año como el canal más visto de la televisión de aire

Telefe. Foto: Telefe

Telefe cierra el año como el canal más visto de la televisión de aire. En la semana comprendida entre el lunes 22 y el domingo 28 de diciembre, se impuso otra vez ante toda su competencia, según la medición de SMAD (Sistema de Medición Digital).

Telefe logró un promedio de 6,84 puntos, dejando a El Trece en el segundo puesto, con 3,38.

El tercer lugar fue para América con 2,32 y le siguieron Canal 9 (1,30), TV Pública (0,19), NET TV (0,18) y Bravo (0,06).

Rating diciembre. Foto: SMAD

Cómo mide el rating SMAD.

SMAD mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición.