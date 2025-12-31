La Odisea: fecha de estreno, trama y quién es quién en la nueva superproducción de Christopher Nolan

El aclamado director de cine vuelve a la gran pantalla de la mano del relato épico griego. Elenco, rodaje y los detalles más íntimos de la nueva producción.

El póster de la película de Christopher Nolan Foto: The Odissey

Tras el éxito con el que fue recibida su última película, Oppenheimer, Christopher Nolan volverá a la gran pantalla con un elenco de prolíficos actores y una historia que amerita un gran director para ser contada. Se trata de la adaptación cinematográfica de La Odisea, la clásica historia griega creada por Homero, que fue piedra fundante de la literatura occidental.

No será la primera vez que se lleva el antiguo relato a la pantalla. El primer invento data de 1911, cuando el cine aún era mudo, y los italianos Francesco Bertolini, Giuseppe de Liguoro y Adolfo Padovan se encargaron de llevar el relato épico al incipiente invento cinematográfico. La hazaña volvió a ser contada en 1954, esta vez de la mano de Hollywood, con Kirk Douglas como protagonista; y en 1997, con una miniserie que ganó un Emmy y los aplausos de la crítica especializada.

Matt Damon en "La Odisea". Foto X @odysseymovie

Sin embargo, la adaptación de Christopher Nolan promete ser la versión que más dinero invierta en producción y la más exitosa hasta el momento. Un elenco de lujo acompaña al aclamado director:

Matt Damon como Odiseo: protagonista principal y héroe que intenta volver a su hogar tras la guerra de Troya.

Anne Hathaway como Penélope: la fiel esposa que espera el regreso del héroe.

Tom Holland como Telémaco: el valiente hijo de Odiseo y Penélope.

Zendaya como Atenea: la diosa griega de la sabiduría, la justicia y la estrategia militar.

Lupita Nyong’o como Clitemnestra: la esposa de Agamenón.

Charlize Theron como Circe: la hechicera que convierte a los hombres de Odiseo en cerdos.

Robert Pattinson como Hermes: el dios mensajero que ayuda a Odiseo.

Benny Safdie como Agamenón: el jefe del ejército griego en la Guerra de Troya.

Mia Goth como Melantho: la doncella de Penélope.

¿Sobre qué trata La Odisea?

La obra original de La Odisea cuenta la historia de Odiseo (Ulises, según la traducción romana), en su lucha por volver al hogar después de la guerra de Troya. En el camino, el héroe se enfrentará a una serie de pruebas mitológicas. Entre ellas, el encuentro con el cíclope Polifemo, las sirenas y la Diosa Circe, y el Dios Poseidón. Mientras tanto, su esposa Penélope y su hijo Telémaco lidian con los pretendientes en casa.

Ítaca, la ciudad que alberga el hogar de Ulises, tendrá un gran peso en la historia de Nolan, en paralelo al viaje del héroe. Buscará ser una obra que combine fidelidad y espectáculo para actualizar el poema griego y llevarlo a las nuevas generaciones.

La mano de Nolan en el rodaje de la Odisea

El director es conocido por apego al realismo en las obras que realiza. Para esta oportunidad, decidió ambientar su película en la Isla de Favignana, en Sicilia, históricamente asociada al mito de Ulises. Particularmente, los escenarios elegidos fueron Cala Rossa, Cala Azzurra, Cala del Bue Marino y el Castillo de Santa Catarina. Otros lugares que fueron escenario para el rodaje fueron Marruecos y Reino Unido.

La Odisea de Homero se estrenará en 2026

Para filmar se usó la tecnología IMAX, una marca registrada ya para las películas de Nolan. Además, tuvo un presupuesto de 250 millones de dólares, convirtiéndose en la película más cara de la trayectoria del director.

La productora será Syncopy Inc, la compañía del mismo Nolan. Además, contará con la colaboración de Ludgwig Göransson, que será el encargado de la banda sonora, y ya trabajó con el director en Tenet y Oppenheimer, ganadoras de numerosos premios de La Academia.

¿Cuándo se estrena la Odisea?

La película será estrenada el 17 de julio de 2026. Está pensada para visualizarse en cines con tecnología IMAX, es decir, pantallas más grandes con una relación de aspecto diferente, pero podrá verse en cualquier sala de cine.