Luciano Castro decidió internarse tras su separación con la actriz Griselda Siciliani.

El actor Luciano Castro atraviesa un delicado momento personal tras su separación de Griselda Siciliani. Según trascendió en los últimos días, el intérprete estaría enfrentando un cuadro anímico delicado que se profundizó después de la ruptura, que estuvo rodeada de versiones y controversias.

En las últimas semanas, su nombre volvió a instalarse en la agenda mediática a partir de la viralización de un audio que habría enviado a una mujer danesa a quien conoció en España. Ese episodio reavivó rumores sobre presuntas infidelidades y tensiones que habrían afectado la relación.

Según informó este jueves ‘LAM’, el actor habría tomado la decisión de iniciar un tratamiento en un centro de salud especializado con el objetivo de trabajar aspectos personales y emocionales.

Griselda Siciliani y Luciano Castro se separaron a causa de diferentes rumores de infidelidad por parte del actor de 50 años. Foto: NA.

La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa, quien señaló que Castro busca “desintoxicarse y volver a estar en eje”, en referencia a la necesidad de reordenar su vida tras el impacto de la separación.

“Hay que ser cautos, nos llegó el dato de que existió una charla de Luciano y Siciliani. Le habría dicho que quería internarse, con todo lo que sucedió en el último tiempo. Se las vio negras, empezó a tener días muy malos y no le encontraba sentido”, relató Ochoa.

Hasta el momento, el actor de 50 años no dio declaraciones públicas sobre su situación, mientras continúa enfocado en su proceso personal.

Moria Casán dio detalles sobre la salud de Luciano Castro

En ‘La mañana con Moria’, la conductora Moria Casán sorprendió al revelar que mantiene un contacto frecuente con Luciano Castro y que conversaron en varias oportunidades durante los últimos días.

“Estoy hablando seguido con Luciano Castro. Solo voy a decir que está bien y que seguramente en un tiempo prudencial va a empezar a estar mucho mejor”, expresó la diva durante su programa televisivo.

Moria Casán aseguró que Luciano Castro se encuentra muy afectado tras su separación con Griselda Siciliani. Foto: NA.

Sin embargo, una de sus frases generó gran repercusión. Según detalló, el actor estaría profundamente afectado por la ruptura con Siciliani: “Extraña mucho al amor de su vida, que es Griselda”.

Por otro lado, no descartó la posibilidad de que Castro visite el ciclo próximamente. “Está todo bien y ya más adelante podremos hablar mejor. En una de esas, capaz lo tenemos acá”, concluyó Moria.