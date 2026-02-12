Luciano Castro y Martín Demichelis. Foto: Instagram.

En las últimas horas, Luciano Castro y Martín Demichelis quedaron en el centro de la escena luego de que se conociera que habrían sido víctimas de una millonaria estafa. Según informaron en el programa Puro Show, tanto el actor como el futbolista habrían perdido millones de dólares tras invertir en una compra de departamentos dentro de un complejo inmobiliario

“La información que tengo tiene que ver con esta propiedad que se compraba a depósito y fideicomiso en el que estaba involucrado Martín Demichelis y que perdió plata. También Luciano Castro perdió plata en esa inversión”, reveló Angie Balbiani.

En ese sentido, especificó los números que habrían perdido. “No hubo retorno, Martín Demichelis habría perdido siete millones de dólares”, dijo. Y añadió: “Lo que me dicen de Luciano Castro es que habría perdido 400 mil dólares”.

Por otro lado, la panelista contó que el terreno pertenecería al papá de Evangelina Anderson, algo que generó confianza a la hora de realizar la inversión. Sin embargo, el exfutbolista habría negado esta versión y confirmó que también fue estafado.

Luciano Castro, actor. Foto: NA.

Sobre la inversión de Luciano Castro, la panelista reveló un dato que podría afectar su situación económica: “Espero ser precisa con la cifra, pero también quiero decir que, a medida que Flor Vigna y Sabrina comenzaron a hablar y a contar más detalles sobre cómo era la vida de Luciano Castro, varias marcas empezaron a bajarse”.

Luciano Castro confirmó su separación de Griselda Siciliani tras el “guapa-gate”

El escándalo del verano involucra a Luciano Castro, Griselda Siciliani y el “guapa-gate” que dio que hablar a toda la prensa del espectáculo.

Tras rumores, confirmaciones y nuevos presuntos casos de infidelidad, los rumores de una separación crecen minuto a minuto.

Luciano Castro y Griselda Siciliani.

Ante esto, el actor habló con Pia Shaw y fue contundente: “Me dijo que perdió al amor de su vida, y que se mandó una gran cagada”, contó la periodista desde Mar del Plata en A la Barbarossa. “Estaba arrepentidísimo de todo lo que viene pasando dentro de toda esta situación, que es muy difícil”, aseguró. Y agregó: “Interpreto que no están nada bien entre los dos”.

El “guapa-gate”, el desencadenante

La infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani fue el tema del verano: el actor intentaba conquistar a otra mujer con un audio hablando en tono español. En ese sentido, Castro salió a dar explicaciones y aseguró sentirse muy avergonzado.

El acento español forzado y su frase “Hola Guapa”, dirigida a su amante, transformaron la polémica en un fenómeno viral.