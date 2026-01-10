Laura Ingalls en "La familia Ingalls", interpretada por la actriz Melissa Gilbert. Foto: Pinterest.

Melissa Gilbert alcanzó la fama mundial siendo apenas una niña, cuando interpretó a Laura Ingalls en la exitosa serie La familia Ingalls. Con solo 9 años, se convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión, en una historia que marcó a generaciones enteras.

Más de cuatro décadas después del final del programa, la actriz atraviesa una etapa muy distinta. A los 61 años, la actriz eligió un camino distinto: dejó Hollywood y se instaló en el interior del estado de Nueva York, donde lleva una vida tranquila, conectada con la naturaleza y enfocada en su familia.

Lejos de los flashes y las alfombras rojas, comparte su día a día con su esposo, el actor y director Timothy Busfield, con quien cumplió 12 años de casados en 2025.

De ser estrella infantil a una vida de perfil bajo

Melissa Gilbert tenía apenas 9 años cuando fue elegida, entre decenas de candidatas, para interpretar a Laura Ingalls. La serie, emitida entre 1974 y 1983, fue un fenómeno global y la convirtió en un ícono de la televisión.

Durante esos años, forjó un vínculo muy especial con Michael Landon, quien interpretó a Charles Ingalls, su padre en la serie. En entrevistas y en su autobiografía, Gilbert reveló que el actor fue una figura paterna clave en su vida. “Era el padre que necesitaba en ese momento”, confesó en más de una oportunidad. La muerte de Landon, en 1991, la marcó profundamente: “Sentí que perdía a mi papá por segunda vez”.

Lejos de quedar encasillada tras el final de la serie, Melissa Gilbert desarrolló una carrera. Participó en más de 40 telefilms, debutó como directora en 2006 y alcanzó un rol central en la industria al presidir el Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG) entre 2001 y 2005.

A lo largo de los años, también habló con franqueza sobre los desafíos personales que enfrentó, como su lucha contra el alcohol y el impacto de la fama temprana. Su testimonio la convirtió en una referente para otros actores que atravesaron experiencias similares.

Actualmente, Melissa Gilbert se muestra orgullosa de su familia ensamblada: es madre de dos hijos, tiene cinco hijastros y disfruta de su rol como abuela de ocho nietos. En redes sociales comparte postales simples, reflexiones sobre el paso del tiempo y mensajes motivacionales.

Además, lidera Modern Prairie, una marca de estilo de vida inspirada en valores como la sencillez, la conexión con la naturaleza y el bienestar emocional, especialmente pensada para mujeres que atraviesan grandes cambios en su vida.

Uno de los aspectos que más llamó la atención en los últimos años es su postura frente al envejecimiento. Gilbert decidió no recurrir a cirugías estéticas, dejó de teñirse el cabello y habla abiertamente sobre aceptar el paso del tiempo con naturalidad.

En paralelo, regresó a la actuación de manera selectiva, con participaciones en teatro off-Broadway y un papel invitado en la serie When Calls the Heart en 2025. “Elijo proyectos que me permitan estar cerca de mi familia”, aseguró en entrevistas recientes.

Sin embargo, el impacto de La familia Ingalls sigue vigente en su vida. Melissa Gilbert participa activamente en encuentros con fanáticos y celebraciones vinculadas a la serie, consciente del lugar que ocupa en la historia de la televisión.

En los últimos años, además, protagonizó una reconciliación emotiva con Melissa Sue Anderson, su hermana de ficción, tras un prolongado distanciamiento. El reencuentro fue celebrado por los seguidores de la serie.