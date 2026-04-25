Los kelpers, las Malvinas y una contundente negativa a separarse del Reino Unido:

Las Islas Malvinas en el foco de la disputa entre Argentina y Reino Unido. Foto: Unsplash.

La polémica por las Islas Malvinas vuelve a estar en agenda, luego de que trascendiera la noticia de que Estados Unidos podría estar evaluando la posibilidad de poner en tela de juicio el dominio británico en ellas.

De todos modos, la posición británica es clara a la hora de desconocer cualquier tipo de inicio de conversaciones respecto del tema: “No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falkland. Es una posición de larga data y no ha cambiado”, expresó el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

Y añadió al respecto: “El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial y la soberanía recae en el Reino Unido. Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”.

Keir Starmer dijo que "no está en discusión la soberanía británica" en las Islas Malvinas.

¿Qué posición toman los kelpers al respecto?

En este contexto, la voz de los habitantes de las islas, conocidos como kelpers, vuelve a ocupar un lugar central en el debate. Desde el archipiélago también hubo una respuesta contundente frente a cualquier insinuación de cambio diplomático por parte de Washington. Representantes locales remarcaron su rechazo a que se modifique el respaldo internacional a Gran Bretaña y defendieron el principio de autodeterminación como base de su posición.

Un cartel que representa a los kelpers en las Malvinas.

“El derecho a la autodeterminación es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo 1, párrafo 2, de la Carta de las Naciones Unidas”, expresó el periodista local Ronnie MacLennan Baird, una postura que refleja el sentir mayoritario de la población isleña. Ese argumento ya había quedado plasmado en el referéndum de 2013, cuando el 99,8% de los votantes optó por continuar bajo soberanía británica.

Ese mismo argumento ya había sido expresado de manera formal en el referéndum celebrado en 2013, cuando el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de continuar bajo soberanía británica. A partir de ese resultado, el Reino Unido reforzó su postura internacional, sosteniendo que la cuestión de la soberanía “no está en discusión”, tal como volvió a remarcar Starmer en sus recientes declaraciones.

Mientras tanto, el conflicto sigue latente en el plano diplomático. Las posiciones enfrentadas no muestran señales de acercamiento y el tema vuelve periódicamente al debate global, impulsado por declaraciones políticas, movimientos estratégicos o cambios en el escenario internacional.

Desde la Argentina, la posición oficial continúa siendo firme y sin matices. El presidente Javier Milei reiteró recientemente la postura histórica del país al afirmar que “las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, una declaración que se inscribe en una tradición diplomática sostenida por todos los gobiernos desde la recuperación de la democracia.

Así, la disputa por las Islas Malvinas vuelve a quedar expuesta como un conflicto que trasciende lo territorial y se inscribe en un entramado más amplio de intereses geopolíticos, principios jurídicos y discursos históricos que, más de cuatro décadas después de la guerra de 1982, siguen marcando la agenda internacional.