Luciano Castro rompió el silencio tras el escándalo del verano y habló con Puro Show (eltrece), el programa que dio a conocer la primicia sobre los audios que se filtraron en los que el actor intentaba seducir a una joven danesa mientras se encontraba en España.

En una entrevista realizada en la playa, el galán se mostró visiblemente angustiado y afectado por la situación, especialmente por el impacto que tuvo en su relación con Griselda Siciliani.

Castro sobre Siciliani: “La llamo por teléfono y me dice ‘hola guapa’. Está enojadísima”

Durante la charla con el cronista del ciclo, Luciano Castro no esquivó el tema y expuso con crudeza su estado emocional. “La llamo por teléfono y me dice ‘hola guapa’. Está enojadísima”, contó, dejando en claro que la relación atraviesa un momento delicado. Lejos de minimizar lo ocurrido, el actor reconoció su responsabilidad y se mostró casi quebrado por las consecuencias de sus actos.

“Bastardee algo. Desilusioné a la persona que más amo en mi vida. Le dolió. Esto es algo que a la pareja la bastardea”, expresó, visiblemente afectado. Además, admitió sentir vergüenza por el lugar en el que quedó expuesto públicamente: “Me deja en un lugar muy meme, muy absurdo. Me da vergüenza encontrarme en este lugar. Hay algo autodestructivo en mí que no lo puedo controlar”.

Castro también explicó por qué decidió hablar públicamente, algo poco habitual en él en medio de crisis personales. “Sería muy fácil dar clases de moral, pero no lo elijo. Tengo mucha angustia. Lo mejor es el silencio, pero es bastardear más lo que hice”, reflexionó, en un fuerte ejercicio de autocrítica.

Por último, aclaró que lo sucedido no formaba parte de ningún acuerdo dentro de la pareja y descartó por completo la idea de un vínculo abierto. “Eso no es así, claramente. Ella está enojadísima conmigo, no de reto, sino de ‘cómo podés ser tan bol… de exponerme así y no cuidarme’”, cerró. Aun intentando refugiarse en el surf, confesó que no logra despejar la cabeza: “No paro de pensar en Griselda todo el tiempo”.