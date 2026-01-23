Facundo Arana y Maria Susini, pareja

En las últimas horas, comenzó a correr un fuerte rumor sobre la posible separación entre Facundo Arana y María Susini luego de 20 años de relación, consideradas además una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. Según algunos periodistas, aunque intentaron sostener su vínculo por mucho tiempo, hoy decidieron dar un paso al costado.

Para intentar obtener claridad en el asunto, un móvil del programa Puro Show (eltrece) intentó hablar con la modelo, que se encontraba descansando en Mar del Plata. El encuentro no terminó como esperaban los cronistas, ya que la reacción de Susini al advertir la presencia de las cámaras fue contundente y alimentó aún más las especulaciones.

Facundo Arana y María Susini estarían separados Foto: Instagram @facundoaranatagle

Según relataron desde Puro Show, María Susini había estado practicando surf minutos antes del episodio y cuando el cronista llamó su atención para intentar obtener algunas declaraciones, la modelo decidió escapar de las cámaras y retirarse del lugar rápidamente sin mediar palabra.

De acuerdo con el periodista del programa conducido por Pampito y Matías Vázquez, la decisión de no dar notas ya estaba tomada: el personal de seguridad del lugar habría comentado que la modelo no quería ningún tipo de contacto con la prensa.

Qué se sabe sobre la supuesta separación de Facundo Arana y María Susini

La versión de la ruptura fue dada a conocer por Pepe Ochoa en LAM. Allí, el panelista aseguró que Arana y Susini estarían separados, aunque aclaró que siguen compartiendo tiempo juntos en Mar del Plata y que no existen conflictos graves entre ellos, ya que se conocen desde hace casi dos décadas

“Se quieren mucho, intentaron seguir adelante, pero ya no funcionan como pareja. Ella empieza a hablar del tema y por eso llega a mí. Él todavía está reticente con esta situación”, explicó Ochoa al aire.

En medio de la repercusión que generó la noticia en redes sociales, la periodista Laura Ubfal contó que se comunicó directamente con el actor que, sin confirmar ni desmentir la versión, expresó: “Tenemos nuestras idas y vueltas y altos y bajos, como en toda familia que se aprecie de serlo”, expresó el actor, dejando abierta la interpretación sobre el estado actual de la relación.