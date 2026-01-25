Charly García apareció en el Festival Medio y Medio para ver a León Gieco. Foto: Prensa

Charly García volvió a dejar una escena inesperada y cargada de significado: este fin de semana apareció de sorpresa en el Festival Medio y Medio, en Punta Ballena, Uruguay, para presenciar el show de su amigo León Gieco, que se presentó junto a Agarrate Catalina.

La presencia de García fue un ambate emocional en una noche ya atravesada por cruces simbólicos entre generaciones, estilos y territorios del Río de la Plata. Gieco y la murga uruguaya desplegaron un repertorio potente, con el espíritu colectivo y popular que caracteriza a ambos proyectos.

Charly García apareció en el Festival Medio y Medio para ver a León Gieco.

La llegada de Charly a Uruguay se da en el marco de la celebración de los 30 años del Festival Medio y Medio, quienes programaron -junto a la producción de Charly-, unos días muy especiales en la vida del artista, en la del festival, y en la de su amigo Fabián “Zorrito” Von Quintiero.

Todo comenzó en la noche del sábado con su inesperado desembarco en el aeropuerto de Punta del Este, y la repentina aparición en el show de Gieco, un momento que quedará para siempre guardado en la memoria de todos los que lo vivieron.

Charly García apareció en el Festival Medio y Medio para ver a León Gieco. Foto: Prensa

El artista pasaría unos días en el Este uruguayo -disfrutando del este lugar que tanto ama- hasta los festejos por los 60 años del “Zorrito”, quien celebrará el próximo martes con un show especial en el propio Festival Medio y Medio.

Íconos de la música argentina, amigos y cómplices de ruta desde hace décadas, García, Gieco y El Zorrito vuelven a cruzarse —esta vez desde el costado del escenario— en un Festival que en sus 30 años sigue regalando postales históricas en Punta Ballena.