Inauguran la esquina Charly García en CABA: cuándo, dónde y a qué hora

La iniciativa, impulsada por el actor y gestor cultural Mariano Cabrera, tiene como fin replicar el homenaje que la ciudad de Nueva York realizó al ícono del rock argentino en 2023, al inaugurar la Charly García Corner.

Charly García lanzó "In the City", con Sting. Foto: Captura

La espera llegó a su fin. Este domingo 7 de diciembre a las 17 horas, se inaugurará la esquina Charly García en la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa, impulsada por el actor y gestor cultural Mariano Cabrera, tiene como fin replicar el homenaje que la ciudad de Nueva York realizó al ícono del rock argentino en 2023, al inaugurar la Charly García Corner.

Charly García Corner en Nueva York. Foto: @charlygarciacorner

Dónde y cómo será la inauguración de la esquina Charly García

La inauguración de la esquina Chraly García se organiza en tres vértices:

Vértice 1: Av. Coronel Díaz y Av. Santa Fe

Será el punto principal, donde se descubrirá la placa oficial y se realizarán intervenciones gráficas del GCBA.

Vértice 2: Estación Bulnes (Línea D)

Co-nombrada Esquina Charly García, en esta estación de subte tendrá lugar un proceso de transformación visual con temática 100% dedicada al ícono musical.

Vértice 3: Arenales 3339, terraza de Palermo Off

Allí se desarrollará el evento central y público con la colocación del mural oficial. Se trata de un espacio pensado para facilitar la reunión de los fanáticos de Charly sin afectar el tránsito.

Inauguran la esquina de Charly García. Foto: @esquinacharlygarcia

Antiguo Paseo del Sol, el lugar elegido albergó el bar Planeta Júpiter, sitio frecuentado por García en los 80.

El mural está diseñado por Cabrera a partir de fotografías de Gabriel Rocca de 1983. En tanto, tendrá una dimensión de 5.5 x 4.5 metros y está construido íntegramente en cerámicos, a fin de simbolizar la perdurabilidad de la obra de García.