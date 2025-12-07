Inauguraron la esquina Charly García: murales, subte renombrado y un tributo histórico al ícono del rock en CABA

La Ciudad inauguró un circuito en honor al músico que incluye una esquina con su nombre, murales inspirados en sus fotos más icónicas y la estación Bulnes rebautizada en su homenaje.

Esquina Charly García. Foto: Instagram @esquinacharlygarcia

Charly García volvió a ser protagonista de la escena porteña este domingo con un homenaje que lo celebra como la figura más influyente del rock nacional. En la esquina de Av. Coronel Díaz y Av. Santa Fe, un punto icónico para sus seguidores, ya que es donde vive el músico, quedó inaugurado un nuevo espacio que lleva su nombre.

Allí se instaló una placa de la Legislatura y el muralista Mariano Cabrera intervino la fachada con una obra inspirada en las recordadas fotos que le tomó Gabriel Rocca.

El tributo se extendió también al subte: la estación Bulnes de la Línea D sumó oficialmente el co-nombramiento “Bulnes / Esquina Charly García”, iniciando una etapa de cambios visuales que en los próximos días incorporará distintas piezas artísticas.

Esquina Charly García. Foto: Instagram @esquinacharlygarcia

Un tercer hito completa este recorrido: un enorme mural en la terraza de Palermo Off, en Arenales 3339. La pieza, hecha en venecitas para garantizar su durabilidad, mide 5,50 por 4,50 metros y retoma imágenes registradas por Rocca. El lugar elegido no es menor: allí funcionó Planeta Júpiter, un bar que Charly solía frecuentar en los tiempos de Cassandra Lange y Say No More.

La jornada culminará con palabras alusivas y un show de Beats Modernos, la banda integrada por Fabián “Zorrito” Quintiero, Fernando Samalea y Rosario Ortega, quienes estarán acompañados por invitados especiales como Alfie Martins y los músicos chilenos Kiuge Hayashida y Toño Silva, colaboradores habituales de García.

Inauguran la esquina de Charly García. Foto: @esquinacharlygarcia

La esquina se suma a la “Charly García Corner” de Nueva York

El impulsor de la esquina en Nueva York, Mariano Cabrera, hizo nuevamente lo suyo y logró que también haya una esquina en Buenos Aires que le rinda homenaje a Charly García.

“Hubo tres opciones, la de Coronel Díaz y Santa Fe, que era la obvia, pero es una zona complicada para que el público pase y se quede mirándola; muy transitada. Yo había pensado primero en el Luna Park, sitio súper importante para Charly: ahí hizo Adiós Sui Géneris, tocó con Serú y presentó Clics Modernos. También me pareció una buena idea que sea enla esquina de los estudios ION, pero no llegamos para que sea el día de los 40 años de Piano Bar. Con lo cual, confirmó que sí, quedó la de la esquina de su casa”, contó tiempo atrás en Ponele Rock.

Charly García tiene un gran homenaje en la esquina de Street y Cortlandt Alley, ubicada en la ciudad de Nueva York, el recordado escenario en el que se captó la foto de portada de su álbum “Clics Modernos”.

La esquina de Nueva York donde se sacó la foto del disco "Clics modernos". Foto: redes sociales

El renombramiento “Charly García Corner” fue una iniciativa de Mariano Cabrera, un actor y director argentino que vive en esa ciudad y que tuvo el apoyo del Consulado argentino.

“Clics Modernos” fue lanzado el 5 de noviembre de 1983 y presentado en vivo en el Luna Park el 18 de diciembre junto a una banda conformada por GIT (el guitarrista Pablo Guyot, el baterista Willy Iturri y el bajista Alfredo Toth), Fito Páez, Fabiana Cantilo, Daniel Melingo y Gonzo Palacios. Todo un símbolo de época.

La foto de la portada del disco es obra de Uberto Sagramoso, a quien Charly había convocado para que lo retrate en algún lugar de Manhattan.

La foto de la tapa del álbum "Clics Modernos". Foto: prensa.

Según contó el propio Charly en varias entrevistas, en su regreso a Buenos Aires se topó con las siluetas blancas que las Madres de Plaza de Mayo dibujaban en veredas y paredes para visualizar la desaparición de personas en manos del terrorismo de Estado ejercido por la genocida dictadura cívico-militar.

De esa manera, el disco que iba a llamarse “Nuevos trapos”, como una de las canciones que lo integran, fue rebautizado como “Clics Modernos”.