Rumbo a los Premios Oscar 2026: las películas favoritas, las grandes sorpresas y las ausencias más comentadas
La Academia reveló la lista rumbo a la gala del 15 de marzo, con récords históricos, películas inesperadas y nombres que quedaron fuera. La carrera por la estatuilla ya tiene protagonistas claros, con el terror como género dominante y un cine internacional cada vez más fuerte.
La cuenta regresiva para la 98ª edición de los Premios Oscar ya comenzó y el mapa de nominaciones confirma que la temporada cinematográfica estuvo marcada por riesgos narrativos, géneros no tradicionales y un fuerte protagonismo del cine internacional.
Entre récords históricos, candidaturas múltiples y omisiones inesperadas, la ceremonia del próximo 15 de marzo se perfila como una de las más imprevisibles de los últimos años.
Sorpresas y polémicas en los Oscar 2026: quiénes son los grandes candidatos y quiénes quedaron afuera
Uno de los primeros focos estuvo puesto en la categoría de mejor película internacional. La producción argentina “Belén”, dirigida por Dolores Fonzi y centrada en un resonante caso judicial ocurrido en Tucumán, no logró ingresar en la lista final.
Sin embargo, su recorrido fue destacado dentro del circuito de festivales. La gran favorita del rubro es “Valor sentimental”, que además obtuvo nominaciones clave en categorías generales como dirección, guión y actuaciones, consolidándose como una de las películas más fuertes del año.
Detrás aparece la brasileña “El agente secreto”, con Wagner Moura como uno de los nombres más elogiados de la temporada, mientras que España, Francia y Túnez completan una terna diversa que refleja la amplitud geográfica y estética del cine actual.
En el apartado actoral, la carrera a mejor actriz protagónica parece tener una líder clara. Jessie Buckley fue ampliamente reconocida por su interpretación en “Hamnet”, un drama íntimo que llegará a los cines locales en las próximas semanas. Sus triunfos en premios previos la posicionan como la principal candidata, aunque figuras como Emma Stone, Kate Hudson y Renate Reinsve intentarán disputarle la estatuilla.
La competencia masculina, en cambio, se presenta mucho más ajustada. Timothée Chalamet, por “Marty Supremo”, y Leonardo DiCaprio, por “Una batalla tras otra”, encabezan las preferencias, con ventaja para el primero tras imponerse en galas anteriores. El brasileño Wagner Moura emerge como una alternativa sólida en una categoría que promete definirse voto a voto.
Entre las grandes protagonistas de esta edición aparece “Una batalla tras otra”, que acumuló 13 nominaciones y se posiciona como una de las candidatas centrales a mejor película, dirección y guión. Su principal rival es “Marty Supremo”, mientras que ambas comparten un rasgo distintivo: personajes complejos, alejados del héroe clásico, que reflejan una tendencia cada vez más marcada en el cine estadounidense.
Pero si hay un título que rompió todos los esquemas es “Pecadores”. El film de Ryan Coogler, centrado en el universo de los vampiros, alcanzó un récord histórico al obtener 16 nominaciones, convirtiéndose en la película de terror más reconocida por la Academia y superando marcas de clásicos como “Titanic” o “La La Land”. Aunque no es favorita en los rubros actorales, domina ampliamente las categorías técnicas, musicales y de sonido.
La lista de nominadas a mejor película refleja la diversidad de la temporada: desde la comedia de terror psicológico “Bugonia”, de Yorgos Lanthimos, hasta “Frankenstein”, de Guillermo del Toro. En varios casos, las películas fueron reconocidas sin que sus directores lograran ingresar en la terna, una de las particularidades que dejó esta edición.
Como cada año, las ausencias también generaron ruido. Producciones esperadas como “Wicked 2” o “Jay Kelly” quedaron completamente afuera, al igual que actuaciones que partían como favoritas, entre ellas las de Jennifer Lawrence y Julia Roberts. Incluso en un año favorable para el cine de terror, “La hora de la desaparición” obtuvo un reconocimiento menor al esperado, con una sola nominación actoral.
Dónde ver la ceremonia de los Oscars 2026 en Argentina
La ceremonia se realizará el domingo 15 de marzo desde el Dolby Theatre de Hollywood y será transmitida en vivo para Argentina a través de HBO Max y TNT.
La conducción estará a cargo del comediante Conan O’Brien por segundo año consecutivo, con una cobertura especial desde la alfombra roja y un despliegue que promete convertir a la noche de los Oscar en uno de los eventos culturales más comentados del año.