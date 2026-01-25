La 98.ª edición de los Premios Óscar, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, honrará a las mejores películas estrenadas en 2025. Foto: Reuters.

La cuenta regresiva para la 98ª edición de los Premios Oscar ya comenzó y el mapa de nominaciones confirma que la temporada cinematográfica estuvo marcada por riesgos narrativos, géneros no tradicionales y un fuerte protagonismo del cine internacional.

Entre récords históricos, candidaturas múltiples y omisiones inesperadas, la ceremonia del próximo 15 de marzo se perfila como una de las más imprevisibles de los últimos años.

La 98.ª edición de los Premios Óscar, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, honrará a las mejores películas estrenadas en 2025.

Sorpresas y polémicas en los Oscar 2026: quiénes son los grandes candidatos y quiénes quedaron afuera

Uno de los primeros focos estuvo puesto en la categoría de mejor película internacional. La producción argentina “Belén”, dirigida por Dolores Fonzi y centrada en un resonante caso judicial ocurrido en Tucumán, no logró ingresar en la lista final.

Sin embargo, su recorrido fue destacado dentro del circuito de festivales. La gran favorita del rubro es “Valor sentimental”, que además obtuvo nominaciones clave en categorías generales como dirección, guión y actuaciones, consolidándose como una de las películas más fuertes del año.

"Valor sentimental" (2025), dirigida por Joachim Trier, es un drama noruego que sigue a dos hermanas, Nora y Agnes, lidiando con la muerte de su madre y el regreso de su distanciado padre, un famoso director de cine. Foto: filmaffinity

Detrás aparece la brasileña “El agente secreto”, con Wagner Moura como uno de los nombres más elogiados de la temporada, mientras que España, Francia y Túnez completan una terna diversa que refleja la amplitud geográfica y estética del cine actual.

En el apartado actoral, la carrera a mejor actriz protagónica parece tener una líder clara. Jessie Buckley fue ampliamente reconocida por su interpretación en “Hamnet”, un drama íntimo que llegará a los cines locales en las próximas semanas. Sus triunfos en premios previos la posicionan como la principal candidata, aunque figuras como Emma Stone, Kate Hudson y Renate Reinsve intentarán disputarle la estatuilla.

Hamnet, de Chloé Zhao, cuenta la poderosa historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra maestra atemporal de Shakespeare, Hamlet. Foto: Focus Features

La competencia masculina, en cambio, se presenta mucho más ajustada. Timothée Chalamet, por “Marty Supremo”, y Leonardo DiCaprio, por “Una batalla tras otra”, encabezan las preferencias, con ventaja para el primero tras imponerse en galas anteriores. El brasileño Wagner Moura emerge como una alternativa sólida en una categoría que promete definirse voto a voto.

Entre las grandes protagonistas de esta edición aparece “Una batalla tras otra”, que acumuló 13 nominaciones y se posiciona como una de las candidatas centrales a mejor película, dirección y guión. Su principal rival es “Marty Supremo”, mientras que ambas comparten un rasgo distintivo: personajes complejos, alejados del héroe clásico, que reflejan una tendencia cada vez más marcada en el cine estadounidense.

Ambientada en el vibrante mundo del tenis de mesa de los años 50, Marty Supreme sigue a Marty Mauser (Timothée Chalamet), un joven soñador decidido a ganarse el respeto en un deporte que nadie toma en serio. Foto: filmaffinity

Pero si hay un título que rompió todos los esquemas es “Pecadores”. El film de Ryan Coogler, centrado en el universo de los vampiros, alcanzó un récord histórico al obtener 16 nominaciones, convirtiéndose en la película de terror más reconocida por la Academia y superando marcas de clásicos como “Titanic” o “La La Land”. Aunque no es favorita en los rubros actorales, domina ampliamente las categorías técnicas, musicales y de sonido.

La lista de nominadas a mejor película refleja la diversidad de la temporada: desde la comedia de terror psicológico “Bugonia”, de Yorgos Lanthimos, hasta “Frankenstein”, de Guillermo del Toro. En varios casos, las películas fueron reconocidas sin que sus directores lograran ingresar en la terna, una de las particularidades que dejó esta edición.

Bugonia comienza como una historia aparentemente absurda: dos conspiranoicos secuestran a una poderosa ejecutiva convencidos de que es una alienígena que planea destruir la Tierra. Foto: Filmaffinity.

Como cada año, las ausencias también generaron ruido. Producciones esperadas como “Wicked 2” o “Jay Kelly” quedaron completamente afuera, al igual que actuaciones que partían como favoritas, entre ellas las de Jennifer Lawrence y Julia Roberts. Incluso en un año favorable para el cine de terror, “La hora de la desaparición” obtuvo un reconocimiento menor al esperado, con una sola nominación actoral.

Dónde ver la ceremonia de los Oscars 2026 en Argentina

La ceremonia se realizará el domingo 15 de marzo desde el Dolby Theatre de Hollywood y será transmitida en vivo para Argentina a través de HBO Max y TNT.

La conducción estará a cargo del comediante Conan O’Brien por segundo año consecutivo, con una cobertura especial desde la alfombra roja y un despliegue que promete convertir a la noche de los Oscar en uno de los eventos culturales más comentados del año.