Afuera de los Oscars pero en carrera por un Premio Goya:

"Belén", la película elegida para representar a la Argentina en los Premios Goya 2026. Foto: Prime Video.

La película “Belén” continúa generando repercusión y reconocimiento a nivel nacional e internacional. El film argentino, inspirado en el libro “Somos Belén” de Ana Correa, no solo dejó una fuerte impresión durante su paso por los cines, sino que consolidó su proyección global al competir por una nominación a los Premios Oscar 2026 en la categoría Mejor Película Internacional.

La producción no logró posicionarse entre las cinco películas elegidas, pero representará oficialmente a la Argentina en la próxima edición de los Premios Goya 2026 en la categoría “Mejor Película Iberoamericana”, cuya ceremonia se celebrará el 28 de febrero en España.

¿Se puede ver “Belén” en streaming?

Tras su estreno en salas argentinas el pasado 18 de septiembre, Belén ya se encuentra disponible en Prime Video, permitiendo que el público pueda verla en streaming desde cualquier lugar.

Su llegada a la plataforma se suma a otras producciones nacionales que encontraron allí una amplia difusión internacional, como “Argentina, 1985”, ganadora del Globo de Oro.

La sinopsis de “Belén”

Ambientada en la provincia de Tucumán, Argentina. “Belén” sigue a Julieta, una joven acusada de cometer un aborto ilegal, y a Soledad Deza, la valiente abogada que arriesga todo para defender su caso altamente controversial que estableció precedentes.

A medida que se desarrolla el juicio, la situación de Julieta se convierte en un punto de inflexión en la lucha contra un sistema legal conservador, impulsando un sentimiento de indignación y una creciente ola de solidaridad que trasciende fronteras.

Dirección y elenco

“Belén” está dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi y producida por K&S Films. La película es una crítica contundente a las injusticias sistemáticas y un homenaje a la resistencia, la sororidad y la lucha constante por el derecho a la autonomía sobre el cuerpo.

"Belén", la primera seleccionada para representar a Argentina en la candidatura a los Oscars 2026. Foto: Instagram

El elenco incluye a Camila Plaate (Motoarrebatador), Laura Paredes (Argentina, 1985), Julieta Cardinali (Maradona: Sueño Bendito), y Sergio Prina (Motoarrebatador), con apariciones especiales de Luis Machín (Cromañón) y César Troncoso (El Eternauta), entre otros.