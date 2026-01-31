Televisión por cable

La pelea por las mediciones en la televisión está al rojo vivo. Por eso mismo, las señales tienen distintas apuestas para febrero, en busca de reforzar su programación para el segundo mes del año.

Un ejemplo es el de Telefe, que tendrá el regreso de Gran Hermano como plato fuerte. Ya se sabe la fecha de estreno de “Generación Dorada”, que será el próximo 23 de febrero.

Gran Hermano, generación dorada. Foto: X

Además, se darán las instancias finales de MasterChef Celebrity y el retorno de la Copa Libertadores que iniciará su fase de grupos. En este marco, llegan dos nuevas ficciones: “Todas las Flores”, una producción brasileña, y “Pedro, el escamoso”.

El Trece no quiere quedarse atrás y también apuesta a la ficción. La señal estrenará “Hija del Fuego: la venganza de la bastarda” el próximo lunes 2 de febrero.

La serie protagonizada por la China Suárez y que tuvo su estreno original en plataformas llega a la televisión abierta. Sus emisiones serán a las 21:15, antes de la emisión diaria de una película que se realiza a las 22.

Hija del Fuego, la serie de la China Suárez. Foto: Prensa.

El Nueve afianza la nueva versión de Bendita, mientras se produce un cambio en una conducción. Luego del éxito con Laurita Fernández al a cabeza, Hernán Drago será el nuevo conductor de Bienvenidos a Ganar, que comenzará el próximo lunes 2 de febrero desde las 22.

El ciclo que tiene música, entretenimiento e historias emocionantes cambiará su conducción, aunque Drago ya formaba parte del panel.

Si bien no hay confirmación, la señal evalúa un cambio de formato para Susana Roccasalvo, de gran presente en Masterchef Celebrity. Esto incluiría el final de su ciclo durante los fines de semana, para pasar a la conducción de un programa diario.

Susana Roccasalvo en El Nueve. Foto: Captura

Con respecto a América, hay algunos movimientos de nombres en Intrusos, como el retorno de Marcela Baños. La conductora tendrá su tercer ciclo como panelista.

Por otro lado, hay expectativa por el debut de Beto Casella, con su nuevo proyecto tras marcharse de Bendita. Ya se conoce su panel: Alejandra Maglietti, Any Ventura, Mariano Fleks, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Franco Casella, Enzo Aguilar, Joe Fernández, Agustín Guardis, Mariela Fernández, Leo Raff y Pachu Peña.

Si bien no hay fecha de estreno confirmada, se estima que será durante febrero, en la principal apuesta de América para el 2026.