El nuevo furor del streaming ya se encuentra también en TV abierta:

La chica enmascarada, serie china en Netflix. Foto: Jun Hea-sun/Netflix

El año pasado llegó el país la primera plataforma china de series, realities y otro tipo de contenidos, iQIYI. Este arribo no es casual: aprovecharon el gusto por los ciclos orientales que abrieron el camino el animé en los 2000 y las series coreanas de los últimos años para imponerse en el streaming y ahora también en la TV abierta. Pero las series chinas en particular mantienen relación con los productos de los países cercanos, por lo que se asimilan más fácilmente al gusto local.

Gabriel Pressello, Head of Comms, Brand & Public Affairs de iQIYI asegura que “son una novedad para el público argentino y la emisión en televisión abierta seguro es el primer paso para mayores intercambios entre las industrias audiovisuales de ambos países".

Mientras que Nicolás Lin, Country Manager de la plataforma en la Argentina, explica que ”tenemos el mayor servicio de streaming de series y películas asiáticas del mundo. En China es la número uno. El trabajo a nivel local y en Latinoamérica en general recién comienza para nosotros, pero es muy auspicioso y esperamos crecer rápido”.

La serie china "El olivo blanco" llegó a Net TV. Foto: iQIYI

¿En qué se basan para sentirse tan seguros de su éxito? En nuestro país el boom de las series chinas (C-dramas) está impulsado por la alta calidad de sus producciones, muchas de fantasía, y el rápido crecimiento de micro dramas verticales de 1-2 minutos. Ya llegaron también a Netflix, que ayuda a expandir este fenómeno de manera global que se caracteriza por tener tramas intensas, romances y acción.

Hay que destacar que iQIYI cotiza en la bolsa del NASDAQ en los Estados Unidos, cuenta con más de 500.000.000 de usuarios en el mundo y supera los 100 millones de suscriptores pagos. Su principal mercado se concentra en China, Corea, Japón, India y el sudeste asiático, aunque en los últimos años viene creciendo de manera acelerada en Europa y Norteamérica. En nuestro país tiene una oferta de degustación gratuita para que los locales puedan conocer sus productos.

El boom de las series chinas en Argentina

Estas las series se caracterizan por tener muchos episodios, poseer una gran calidad narrativa y ser dramas muy intensos. En televisión abierta, Net TV emite “El olivo blanco”, una superproducción romántica que estrenó el sábado 17 de enero y se ve a las 13.

La serie china "El olivo blanco" llegó a Net TV. Foto: iQIYI

Cuenta la historia de amor entre una periodista y un ingeniero de explosivos en medio de un conflicto bélico. Song Ran, es la periodista que, en medio de un conflicto armado en el país, es rescatada por Li Zan. Unidos por ideales, valentía y un profundo sentido de justicia, nace entre ellos un amor que se ve truncado por una tragedia. Pero el destino los reúne nuevamente, dándoles la oportunidad de sanar heridas y renacer, como las semillas del olivo blanco que plantan juntos.

La serie china "Corazones destinados" se emite en Canal 9. Foto: iQIYI

Dos días después Canal 9 estrenó en el prime time “Corazones destinados”, un drama histórico y romántico, apuntando a un público nocturno. Con 38 capítulos, en este caso combina el romance del que hablábamos con intriga política. Nombres que se van haciendo conocidos encabezan el reparto: Li Qin y Chen Zheyuan.

La historia comienza cuando Fu Yixiao, una heroica arquera en batalla, cambia el destino de dos reinos tras herir al príncipe Feng Suige. Un accidente le provoca la pérdida de memoria y, al ser rescatada, vuelve a encontrarse con quien fuera su enemigo. Obligados a aliarse para sobrevivir entre persecuciones e intrigas, ambos descubren un amor que florece en medio del odio, la traición y un destino que buscan desafiar juntos.

La serie china "Corazones destinados" se emite en Canal 9. Foto: iQIYI

En todos los casos se trata de verdaderas superproducciones procedentes de una industria que tiene más de cien años pero que lleva poco tiempo trascendiendo las fronteras del país. No podemos olvidar el gran suceso que causó en todo el mundo el largometraje “El tigre y el dragón” de Ang Lee, estrenado en 2000 y que llevó a la popularidad internacional a los actores Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh y Ziyi Zhang.

En la trama de lucha palaciega que ganara cuatro Oscars, una joven guerrera roba la espada de un afamado luchador y escapa a un mundo de aventuras románticas con un hombre misterioso en la frontera de la nación. Lo que más sorprendió fueron las clásicas escenas de pelea en las que los contendientes vuelan por el aire, saltan distancias enormes y hasta pelean suspendidos, causando sorpresa en el espectador.

El tigre y el dragón. Foto: Sony Pictures

Ya hay producciones de este origen en Netflix y en HBO Max.

Cómo se clasifican las series chinas

Las series chinas se destacan por su gran diversidad temática, abarcando desde épicos dramas históricos y de fantasía hasta romances modernos, thrillers y temática social. Suelen enfocarse en el romance, el honor, la intriga palaciega, la lealtad y el desarrollo personal, con una producción que combina tradición con valores modernos. Estos son los géneros que más cultivan:

La chica enmascarada, serie china en Netflix. Foto: Jun Hea-sun/Netflix

Wuxia y Xianxia (fantasía/histórico): muy populares, se centran en las artes marciales, con héroes, intrigas palaciegas y la búsqueda de la inmortalidad.

Romance contemporáneo y vida escolar: historias enfocadas en la vida laboral, universitaria o escolar, con tramas románticas profundas.

La serie china "Corazones destinados" se emite en Canal 9. Foto: iQIYI

Dramas de época y republicanos: relatos ambientados en antiguas dinastías o durante la era republicana, a menudo enfocados en la lucha de poder y la supervivencia.

Thrillers y ciencia ficción: se produjo un gran aumento en las producciones que exploran la tecnología, el misterio y las distopías.

La chica enmascarada, serie china en Netflix. Foto: Jun Hea-sun/Netflix

Temas culturales: frecuentemente exploran la lealtad familiar, el trabajo duro y la importancia de las relaciones personales.

Este fenómeno refleja un cambio en los hábitos de consumo cultural de nuestro país: las producciones chinas, impulsadas por su calidad narrativa y la intensidad de sus tramas, siguen ganando terreno en la Argentina.