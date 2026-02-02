Premios Grammy 2026. Foto: REUTERS

La música volvió a ser la protagonista en una nueva edición de los Premios Grammy 2026, la ceremonia más importante de la industria discográfica a nivel mundial. Artistas consagrados y nuevas figuras se dieron cita en una noche cargada de emoción, homenajes y momentos memorables, donde se celebró lo mejor del último año musical.

Uno de los que hizo historia fue Bad Bunny tras ganar el prestigioso premio a Álbum del Año con Debí Tirar Más Fotos, siendo la primera vez que un álbum totalmente en español se lleva este máximo galardón.

A continuación, la lista completa de los ganadores del Grammy 2026, categoría por categoría, con todos los artistas y producciones que se llevaron el codiciado gramófono dorado en una noche que volvió a confirmar por qué estos premios siguen siendo un referente global de la música.

La lista completa de los ganadores del Grammy 2026

Grabación del Año (Record of the Year)

“DtMF” – Bad Bunny

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Anxiety” – Doechii

“Wildflower” – Billie Eilish

“Abracadabra” – Lady Gaga

“Luther” – Kendrick Lamar con SZA - GANADOR

“The Subway” – Chappell Roan

Álbum del Año (Album of the Year)

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny - GANADOR

Swag – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

Mayhem – Lady Gaga

GNX – Kendrick Lamar

Mutt – Leon Thomas

Chromakopia – Tyler, the Creator

Canción del Año (Song of the Year)

“Abracadabra” – Lady Gaga

“Anxiety” – Doechii

“APT.” – Rosé, Bruno Mars

“DtMF” – Bad Bunny

“Golden” – KPop Demon Hunters

“Luther” – Kendrick Lamar con SZA

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Wildflower” – Billie Eilish GANADORA

Mejor Nuevo Artista (Best New Artist)

Olivia Dean - GANADOR

Katseye

The Marías

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Productor del Año, No Clásico

Dan Auerbach

Cirkut - GANADOR

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Compositor del Año, No Clásico

Amy Allen - GANADOR

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Mejor Interpretación Pop Solista

“Daisies” — Justin Bieber

“Manchild” — Sabrina Carpenter

“Disease” — Lady Gaga

“The Subway” — Chappell Roan

“Messy” — Lola Young - GANADOR

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

“Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande - GANADOR

“Golden” – HUNTR/X

“Gabriela” – Katseye

“APT.” – Rosé, Bruno Mars

“30 for 30” – SZA con Kendrick Lamar

Mejor Álbum Vocal Pop

Swag – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

Mayhem – Lady Gaga - GANADOR

I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Mejor Grabación Dance/Electrónica

“No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak

“Victory Lap” — Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax

“Space Invader” — Kaytranada

“Voltage” — Skrillex

“End of Summer” — Tame Impala - GANADOR

Mejor Grabación Dance Pop

“Bluest Flame” – Selena Gomez & Benny Blanco

“Abracadabra” — Lady Gaga - GANADOR

“Midnight Sun” – Zara Larsson

“Just Keep Watching” – F1 The Movie

“Illegal” – PinkPantheress

Mejor Álbum Dance/Electrónico

Eusexua — FKA Twigs - GANADOR

Ten Days — Fred Again..

Fancy That — PinkPantheress

Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol

F* U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3* — Skrillex

Mejor interpretación de Rock

“U Should Not Be Doing That” — Amyl and the Sniffers

“The Emptiness Machine” — Linkin Park

“Never Enough” — Turnstile

“Mirtazapine” — Hayley Williams

“Changes (Live…)” — Yungblud con Nuno Bettencourt - GANADOR

Mejor Interpretación Metal

“Night Terror” — Dream Theater

“Lachryma” — Ghost

“Emergence” — Sleep Token

“Soft Spine” — Spiritbox

“Birds” — Turnstile - GANADOR

Mejor Canción de Rock

“As Alive as You Need Me to Be” – Nine Inch Nails

“Caramel” – Sleep Token

“Glum” – Hayley Williams

“Never Enough” – Turnstile - GANADOR

“Zombie” – Yungblud

Mejor Álbum de Rock

Private Music — Deftones

I Quit — Haim

From Zero — Linkin Park

Never Enough — Turnstile GANADOR

Idols — Yungblud

Mejor álbum de rock latino o alternativo

Genes Rebeldes — Aterciopelados

ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana & ASTROPICAL

Papota — CA7riel & Paco Amoroso - GANADOR

Algorhythm — Los Wizzards

Novela — Fito Páez

Mejor Interpretación de Música Alternativa

Bon Iver

The Cure - GANADOR

Turnstile

Wet Leg

Hayley Williams

Mejor Álbum de Música Alternativa

Sable, Fable – Bon Iver

Songs of a Lost World – The Cure - GANADOR

Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator

Moisturizer – Wet Leg

Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Mejor Álbum de Pop Latino

Cosa Nuestra — Rauw Alejandro

Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda

Tropicoqueta — Karol G

Cancionera — Natalia Lafourcade - GANADOR

¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz

Mejor Álbum de Música Urbana

DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny - GANADOR

Mixteip — J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado — Feid

NAIKI — Nicki Nicole

EUB DELUXE — Trueno

SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel

Mejor Video Musical

“Young Lion” — Sade

“Manchild” — Sabrina Carpenter

“So Be It” — Clipse

“Anxiety” — Doechii - GANADOR

“Love” — OK Go

Mejor Portada de Álbum

CHROMAKOPIA — Art directors: Shaun Llewellyn & Luis “Panch” Perez (Tyler, The Creator) - GANADOR

The Crux — Art director: William Wesley II (Djo)

Debí Tirar Más Fotos — Art director: Benito Antonio Martinez Ocasio (Bad Bunny)

Glory — Art directors: Cody Critcheloe & Andrew J.S. (Perfume Genius)

moisturizer — Art directors: Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale (Wet Leg)

Mejor Película Musical

Live at The Royal Albert Hall — RAYE

Music by John Williams — John Williams - GANADOR

Piece by Piece — Pharrell Williams

Devo — Devo

Relentless — Diane Warren

Mejor Álbum Country Tradicional

Dollar A Day — Charley Crockett

American Romance — Lukas Nelson

Oh What a Beautiful World — Willie Nelson

Hard Headed Woman — Margo Price

Ain’t in It for My Health — Zach Top - GANADOR

Mejor Canción Country

“Bitin’ List” — Tyler Childers (escrita por Tyler Childers) - GANADORA

“Good News” — Shaboozey (escrita por Sean Cook, Collins Obinna Chibueze, Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman, Nevin Sastry & Jacob Torrey)

“I Never Lie” — Zach Top (escrita por Carson Chamberlain, Tim Nichols & Zach Top)

“Somewhere Over Laredo” — Lainey Wilson (escrita por Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson & Lainey Wilson)

“A Song to Sing” — Miranda Lambert & Chris Stapleton (escrita por Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert & Chris Stapleton)

Mejor Interpretación Dúo/Grupo Country

“A Song To Sing” — Miranda Lambert & Chris Stapleton

“Trailblazer” — Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson

“Love Me Like You Used To Do” — Margo Price & Tyler Childers

“Amen” — Shaboozey & Jelly Roll - GANADOR

“Honky Tonk Hall of Fame” — George Strait & Chris Stapleton

Mejor Interpretación Solista Country

“Nose On The Grindstone” — Tyler Childers

“Good News” — Shaboozey

“Bad As I Used To Be” (From F1® The Movie) — Chris Stapleton - GANADOR

“I Never Lie” — Zach Top

“Somewhere Over Laredo” — Lainey Wilson

Mejor Álbum Rap

Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice

GLORIOUS — GloRilla

God Does Like Ugly — JID

GNX — Kendrick Lamar - GANADOR

CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator

Mejor Canción Rap

“Anxiety” — Doechii (escrita por Jaylah Hickmon)

“The Birds Don’t Sing” — Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices Of Fire (escrita por Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell Williams & Stevie Wonder)

“Sticky” — Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne (escrita por Aaron Bolton, Dwayne Carter, Jr., Dudley Alexander Duverne, Tyler Okonma, Janae Wherry, Gloria Woods & Rex Zamor)

“TGIF” — GloRilla (escrita por Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims & Jorge M. Taveras)

“TV Off” — Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay (escrita por Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington) - GANADOR

Mejor Rap Melódico

“Proud Of Me” — Fridayy Featuring Meek Mill

“Wholeheartedly” — JID Featuring Ty Dolla $ign & 6LACK

“luther” — Kendrick Lamar With SZA - GANADOR

“WeMaj” — Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody

“Somebody Loves Me” — PARTYNEXTDOOR & Drake

Mejor interpretación Rap

“Outside” — Cardi B

“Chains & Whips” — Clipse, Pusha T & Malice con Kendrick Lamar & Pharrell Williams - GANADOR

“Anxiety” — Doechii

“TV Off” — Kendrick Lamar con Lefty Gunplay

“Darling, I” — Tyler, the Creator con Teezo Touchdown

Mejor Álbum R&B

Beloved — Giveon

Why Not More? — Coco Jones

The Crown — Ledisi

Escape Room — Teyana Taylor

Mutt — Leon Thomas - GANADOR

Mejor Álbum R&B Progresivo

BLOOM — Durand Bernarr - GANADOR

Adjust Brightness — Bilal

LOVE ON DIGITAL — Destin Conrad

Access All Areas — FLO

Come As You Are — Terrace Martin & Kenyon Dixon

Mejor Canción R&B

“Folded” — Kehlani (escrita por Darius Dixson, Andre Harris, Donovan Knight, Don Mills, Kehlani Parrish, Khris Riddick-Tynes & Dawit Kamal Wilson) - GANADOR

“Heart Of A Woman” — Summer Walker (escrita por David Bishop & Summer Walker)

“It Depends” — Chris Brown ft. Bryson Tiller (escrita por Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent & Dewain Whitmore Jr.)

“Overqualified” — Durand Bernarr (escrita por James John Abrahart Jr. & Durand Bernarr)

“Yes It Is” — Leon Thomas (escrita por Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl & Leon Thomas)

Mejor compositor Visual Media

“As Alive As You Need Me To Be” — From TRON: Ares

“Golden” — From KPop Demon Hunters - GANADOR

“I Lied to You” — From Sinners

“Never Too Late” — From Elton John: Never Too Late

“Pale, Pale Moon” — From Sinners

“Sinners” — From Sinners

Mejor Álbum Tropical

Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta

Raíces — Gloria Estefan - GANADOR

Clásicos 1.0 — Grupo Niche

Bingo — Alain Pérez

Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa

Mejor música mexicana