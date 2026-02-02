Premios Grammy 2026: uno por uno, la lista completa de ganadores
Con una fuerte presencia de distintos géneros —del pop y el rock al rap, el R&B y la música latina—, la Academia reconoció producciones que marcaron tendencia y dejaron huella tanto en las listas de éxitos como en la crítica especializada.
La música volvió a ser la protagonista en una nueva edición de los Premios Grammy 2026, la ceremonia más importante de la industria discográfica a nivel mundial. Artistas consagrados y nuevas figuras se dieron cita en una noche cargada de emoción, homenajes y momentos memorables, donde se celebró lo mejor del último año musical.
Uno de los que hizo historia fue Bad Bunny tras ganar el prestigioso premio a Álbum del Año con Debí Tirar Más Fotos, siendo la primera vez que un álbum totalmente en español se lleva este máximo galardón.
A continuación, la lista completa de los ganadores del Grammy 2026, categoría por categoría, con todos los artistas y producciones que se llevaron el codiciado gramófono dorado en una noche que volvió a confirmar por qué estos premios siguen siendo un referente global de la música.
La lista completa de los ganadores del Grammy 2026
Grabación del Año (Record of the Year)
- “DtMF” – Bad Bunny
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “Anxiety” – Doechii
- “Wildflower” – Billie Eilish
- “Abracadabra” – Lady Gaga
- “Luther” – Kendrick Lamar con SZA - GANADOR
- “The Subway” – Chappell Roan
Álbum del Año (Album of the Year)
- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny - GANADOR
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- Mayhem – Lady Gaga
- GNX – Kendrick Lamar
- Mutt – Leon Thomas
- Chromakopia – Tyler, the Creator
Canción del Año (Song of the Year)
- “Abracadabra” – Lady Gaga
- “Anxiety” – Doechii
- “APT.” – Rosé, Bruno Mars
- “DtMF” – Bad Bunny
- “Golden” – KPop Demon Hunters
- “Luther” – Kendrick Lamar con SZA
- “Manchild” – Sabrina Carpenter
- “Wildflower” – Billie Eilish GANADORA
Mejor Nuevo Artista (Best New Artist)
- Olivia Dean - GANADOR
- Katseye
- The Marías
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Productor del Año, No Clásico
- Dan Auerbach
- Cirkut - GANADOR
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
Compositor del Año, No Clásico
- Amy Allen - GANADOR
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Mejor Interpretación Pop Solista
- “Daisies” — Justin Bieber
- “Manchild” — Sabrina Carpenter
- “Disease” — Lady Gaga
- “The Subway” — Chappell Roan
- “Messy” — Lola Young - GANADOR
Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo
- “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande - GANADOR
- “Golden” – HUNTR/X
- “Gabriela” – Katseye
- “APT.” – Rosé, Bruno Mars
- “30 for 30” – SZA con Kendrick Lamar
Mejor Álbum Vocal Pop
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Something Beautiful – Miley Cyrus
- Mayhem – Lady Gaga - GANADOR
- I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Mejor Grabación Dance/Electrónica
- “No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak
- “Victory Lap” — Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax
- “Space Invader” — Kaytranada
- “Voltage” — Skrillex
- “End of Summer” — Tame Impala - GANADOR
Mejor Grabación Dance Pop
- “Bluest Flame” – Selena Gomez & Benny Blanco
- “Abracadabra” — Lady Gaga - GANADOR
- “Midnight Sun” – Zara Larsson
- “Just Keep Watching” – F1 The Movie
- “Illegal” – PinkPantheress
Mejor Álbum Dance/Electrónico
- Eusexua — FKA Twigs - GANADOR
- Ten Days — Fred Again..
- Fancy That — PinkPantheress
- Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
- F* U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3* — Skrillex
Mejor interpretación de Rock
- “U Should Not Be Doing That” — Amyl and the Sniffers
- “The Emptiness Machine” — Linkin Park
- “Never Enough” — Turnstile
- “Mirtazapine” — Hayley Williams
- “Changes (Live…)” — Yungblud con Nuno Bettencourt - GANADOR
Mejor Interpretación Metal
- “Night Terror” — Dream Theater
- “Lachryma” — Ghost
- “Emergence” — Sleep Token
- “Soft Spine” — Spiritbox
- “Birds” — Turnstile - GANADOR
Mejor Canción de Rock
- “As Alive as You Need Me to Be” – Nine Inch Nails
- “Caramel” – Sleep Token
- “Glum” – Hayley Williams
- “Never Enough” – Turnstile - GANADOR
- “Zombie” – Yungblud
Mejor Álbum de Rock
- Private Music — Deftones
- I Quit — Haim
- From Zero — Linkin Park
- Never Enough — Turnstile GANADOR
- Idols — Yungblud
Mejor álbum de rock latino o alternativo
- Genes Rebeldes — Aterciopelados
- ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana & ASTROPICAL
- Papota — CA7riel & Paco Amoroso - GANADOR
- Algorhythm — Los Wizzards
- Novela — Fito Páez
Mejor Interpretación de Música Alternativa
- Bon Iver
- The Cure - GANADOR
- Turnstile
- Wet Leg
- Hayley Williams
Mejor Álbum de Música Alternativa
- Sable, Fable – Bon Iver
- Songs of a Lost World – The Cure - GANADOR
- Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
- Moisturizer – Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
Mejor Álbum de Pop Latino
- Cosa Nuestra — Rauw Alejandro
- Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda
- Tropicoqueta — Karol G
- Cancionera — Natalia Lafourcade - GANADOR
- ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz
Mejor Álbum de Música Urbana
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny - GANADOR
- Mixteip — J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
- NAIKI — Nicki Nicole
- EUB DELUXE — Trueno
- SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel
Mejor Video Musical
- “Young Lion” — Sade
- “Manchild” — Sabrina Carpenter
- “So Be It” — Clipse
- “Anxiety” — Doechii - GANADOR
- “Love” — OK Go
Mejor Portada de Álbum
- CHROMAKOPIA — Art directors: Shaun Llewellyn & Luis “Panch” Perez (Tyler, The Creator) - GANADOR
- The Crux — Art director: William Wesley II (Djo)
- Debí Tirar Más Fotos — Art director: Benito Antonio Martinez Ocasio (Bad Bunny)
- Glory — Art directors: Cody Critcheloe & Andrew J.S. (Perfume Genius)
- moisturizer — Art directors: Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale (Wet Leg)
Mejor Película Musical
- Live at The Royal Albert Hall — RAYE
- Music by John Williams — John Williams - GANADOR
- Piece by Piece — Pharrell Williams
- Devo — Devo
- Relentless — Diane Warren
Mejor Álbum Country Tradicional
- Dollar A Day — Charley Crockett
- American Romance — Lukas Nelson
- Oh What a Beautiful World — Willie Nelson
- Hard Headed Woman — Margo Price
- Ain’t in It for My Health — Zach Top - GANADOR
Mejor Canción Country
- “Bitin’ List” — Tyler Childers (escrita por Tyler Childers) - GANADORA
- “Good News” — Shaboozey (escrita por Sean Cook, Collins Obinna Chibueze, Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman, Nevin Sastry & Jacob Torrey)
- “I Never Lie” — Zach Top (escrita por Carson Chamberlain, Tim Nichols & Zach Top)
- “Somewhere Over Laredo” — Lainey Wilson (escrita por Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson & Lainey Wilson)
- “A Song to Sing” — Miranda Lambert & Chris Stapleton (escrita por Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert & Chris Stapleton)
Mejor Interpretación Dúo/Grupo Country
- “A Song To Sing” — Miranda Lambert & Chris Stapleton
- “Trailblazer” — Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson
- “Love Me Like You Used To Do” — Margo Price & Tyler Childers
- “Amen” — Shaboozey & Jelly Roll - GANADOR
- “Honky Tonk Hall of Fame” — George Strait & Chris Stapleton
Mejor Interpretación Solista Country
- “Nose On The Grindstone” — Tyler Childers
- “Good News” — Shaboozey
- “Bad As I Used To Be” (From F1® The Movie) — Chris Stapleton - GANADOR
- “I Never Lie” — Zach Top
- “Somewhere Over Laredo” — Lainey Wilson
Mejor Álbum Rap
- Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice
- GLORIOUS — GloRilla
- God Does Like Ugly — JID
- GNX — Kendrick Lamar - GANADOR
- CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator
Mejor Canción Rap
- “Anxiety” — Doechii (escrita por Jaylah Hickmon)
- “The Birds Don’t Sing” — Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices Of Fire (escrita por Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell Williams & Stevie Wonder)
- “Sticky” — Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne (escrita por Aaron Bolton, Dwayne Carter, Jr., Dudley Alexander Duverne, Tyler Okonma, Janae Wherry, Gloria Woods & Rex Zamor)
- “TGIF” — GloRilla (escrita por Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims & Jorge M. Taveras)
- “TV Off” — Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay (escrita por Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington) - GANADOR
Mejor Rap Melódico
- “Proud Of Me” — Fridayy Featuring Meek Mill
- “Wholeheartedly” — JID Featuring Ty Dolla $ign & 6LACK
- “luther” — Kendrick Lamar With SZA - GANADOR
- “WeMaj” — Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody
- “Somebody Loves Me” — PARTYNEXTDOOR & Drake
Mejor interpretación Rap
- “Outside” — Cardi B
- “Chains & Whips” — Clipse, Pusha T & Malice con Kendrick Lamar & Pharrell Williams - GANADOR
- “Anxiety” — Doechii
- “TV Off” — Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
- “Darling, I” — Tyler, the Creator con Teezo Touchdown
Mejor Álbum R&B
- Beloved — Giveon
- Why Not More? — Coco Jones
- The Crown — Ledisi
- Escape Room — Teyana Taylor
- Mutt — Leon Thomas - GANADOR
Mejor Álbum R&B Progresivo
- BLOOM — Durand Bernarr - GANADOR
- Adjust Brightness — Bilal
- LOVE ON DIGITAL — Destin Conrad
- Access All Areas — FLO
- Come As You Are — Terrace Martin & Kenyon Dixon
Mejor Canción R&B
- “Folded” — Kehlani (escrita por Darius Dixson, Andre Harris, Donovan Knight, Don Mills, Kehlani Parrish, Khris Riddick-Tynes & Dawit Kamal Wilson) - GANADOR
- “Heart Of A Woman” — Summer Walker (escrita por David Bishop & Summer Walker)
- “It Depends” — Chris Brown ft. Bryson Tiller (escrita por Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent & Dewain Whitmore Jr.)
- “Overqualified” — Durand Bernarr (escrita por James John Abrahart Jr. & Durand Bernarr)
- “Yes It Is” — Leon Thomas (escrita por Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl & Leon Thomas)
Mejor compositor Visual Media
- “As Alive As You Need Me To Be” — From TRON: Ares
- “Golden” — From KPop Demon Hunters - GANADOR
- “I Lied to You” — From Sinners
- “Never Too Late” — From Elton John: Never Too Late
- “Pale, Pale Moon” — From Sinners
- “Sinners” — From Sinners
Mejor Álbum Tropical
- Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
- Raíces — Gloria Estefan - GANADOR
- Clásicos 1.0 — Grupo Niche
- Bingo — Alain Pérez
- Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa
Mejor música mexicana
- MALA MÍA — Fuerza Regida & Grupo Frontera
- Y Lo Que Viene — Grupo Frontera
- Sin Rodeos — Paola Jara
- Palabra De To’s (Seca) — Carín León - GANADORA
- Bobby Pulido & Friends: Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido