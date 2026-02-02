Canal 26
Por Canal 26
lunes, 2 de febrero de 2026, 10:09
Premios Grammy 2026.
Premios Grammy 2026. Foto: REUTERS

La música volvió a ser la protagonista en una nueva edición de los Premios Grammy 2026, la ceremonia más importante de la industria discográfica a nivel mundial. Artistas consagrados y nuevas figuras se dieron cita en una noche cargada de emoción, homenajes y momentos memorables, donde se celebró lo mejor del último año musical.

Uno de los que hizo historia fue Bad Bunny tras ganar el prestigioso premio a Álbum del Año con Debí Tirar Más Fotos, siendo la primera vez que un álbum totalmente en español se lleva este máximo galardón.

A continuación, la lista completa de los ganadores del Grammy 2026, categoría por categoría, con todos los artistas y producciones que se llevaron el codiciado gramófono dorado en una noche que volvió a confirmar por qué estos premios siguen siendo un referente global de la música.

La lista completa de los ganadores del Grammy 2026

Grabación del Año (Record of the Year)

  • “DtMF” – Bad Bunny
  • “Manchild” – Sabrina Carpenter
  • “Anxiety” – Doechii
  • “Wildflower” – Billie Eilish
  • “Abracadabra” – Lady Gaga
  • “Luther” – Kendrick Lamar con SZA - GANADOR
  • “The Subway” – Chappell Roan

Álbum del Año (Album of the Year)

  • Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny - GANADOR
  • Swag – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
  • Mayhem – Lady Gaga
  • GNX – Kendrick Lamar
  • Mutt – Leon Thomas
  • Chromakopia – Tyler, the Creator

Canción del Año (Song of the Year)

  • “Abracadabra” – Lady Gaga
  • “Anxiety” – Doechii
  • “APT.” – Rosé, Bruno Mars
  • “DtMF” – Bad Bunny
  • “Golden” – KPop Demon Hunters
  • “Luther” – Kendrick Lamar con SZA
  • “Manchild” – Sabrina Carpenter
  • “Wildflower” – Billie Eilish GANADORA
Mejor Nuevo Artista (Best New Artist)

  • Olivia Dean - GANADOR
  • Katseye
  • The Marías
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Productor del Año, No Clásico

  • Dan Auerbach
  • Cirkut - GANADOR
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sounwave

Compositor del Año, No Clásico

  • Amy Allen - GANADOR
  • Edgar Barrera
  • Jessie Jo Dillon
  • Tobias Jesso Jr.
  • Laura Veltz

Mejor Interpretación Pop Solista

  • “Daisies” — Justin Bieber
  • “Manchild” — Sabrina Carpenter
  • “Disease” — Lady Gaga
  • “The Subway” — Chappell Roan
  • “Messy” — Lola Young - GANADOR

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

  • “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande - GANADOR
  • “Golden” – HUNTR/X
  • “Gabriela” – Katseye
  • “APT.” – Rosé, Bruno Mars
  • “30 for 30” – SZA con Kendrick Lamar

Mejor Álbum Vocal Pop

  • Swag – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful – Miley Cyrus
  • Mayhem – Lady Gaga - GANADOR
  • I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Mejor Grabación Dance/Electrónica

  • “No Cap” — Disclosure & Anderson .Paak
  • “Victory Lap” — Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax
  • “Space Invader” — Kaytranada
  • “Voltage” — Skrillex
  • “End of Summer” — Tame Impala - GANADOR

Mejor Grabación Dance Pop

  • “Bluest Flame” – Selena Gomez & Benny Blanco
  • “Abracadabra” — Lady Gaga - GANADOR
  • “Midnight Sun” – Zara Larsson
  • “Just Keep Watching” – F1 The Movie
  • “Illegal” – PinkPantheress

Mejor Álbum Dance/Electrónico

  • Eusexua — FKA Twigs - GANADOR
  • Ten Days — Fred Again..
  • Fancy That — PinkPantheress
  • Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
  • F* U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3* — Skrillex

Mejor interpretación de Rock

  • “U Should Not Be Doing That” — Amyl and the Sniffers
  • “The Emptiness Machine” — Linkin Park
  • “Never Enough” — Turnstile
  • “Mirtazapine” — Hayley Williams
  • “Changes (Live…)” — Yungblud con Nuno Bettencourt - GANADOR

Mejor Interpretación Metal

  • “Night Terror” — Dream Theater
  • “Lachryma” — Ghost
  • “Emergence” — Sleep Token
  • “Soft Spine” — Spiritbox
  • “Birds” — Turnstile - GANADOR

Mejor Canción de Rock

  • “As Alive as You Need Me to Be” – Nine Inch Nails
  • “Caramel” – Sleep Token
  • “Glum” – Hayley Williams
  • “Never Enough” – Turnstile - GANADOR
  • “Zombie” – Yungblud

Mejor Álbum de Rock

  • Private Music — Deftones
  • I Quit — Haim
  • From Zero — Linkin Park
  • Never Enough — Turnstile GANADOR
  • Idols — Yungblud

Mejor álbum de rock latino o alternativo

  • Genes Rebeldes — Aterciopelados
  • ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana & ASTROPICAL
  • Papota — CA7riel & Paco Amoroso - GANADOR
  • Algorhythm — Los Wizzards
  • Novela — Fito Páez

Mejor Interpretación de Música Alternativa

  • Bon Iver
  • The Cure - GANADOR
  • Turnstile
  • Wet Leg
  • Hayley Williams

Mejor Álbum de Música Alternativa

  • Sable, Fable – Bon Iver
  • Songs of a Lost World – The Cure - GANADOR
  • Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
  • Moisturizer – Wet Leg
  • Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Mejor Álbum de Pop Latino

  • Cosa Nuestra — Rauw Alejandro
  • Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda
  • Tropicoqueta — Karol G
  • Cancionera — Natalia Lafourcade - GANADOR
  • ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz

Mejor Álbum de Música Urbana

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny - GANADOR
  • Mixteip — J Balvin
  • FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
  • NAIKI — Nicki Nicole
  • EUB DELUXE — Trueno
  • SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel

Mejor Video Musical

  • “Young Lion” — Sade
  • “Manchild” — Sabrina Carpenter
  • “So Be It” — Clipse
  • “Anxiety” — Doechii - GANADOR
  • “Love” — OK Go

Mejor Portada de Álbum

  • CHROMAKOPIA — Art directors: Shaun Llewellyn & Luis “Panch” Perez (Tyler, The Creator) - GANADOR
  • The Crux — Art director: William Wesley II (Djo)
  • Debí Tirar Más Fotos — Art director: Benito Antonio Martinez Ocasio (Bad Bunny)
  • Glory — Art directors: Cody Critcheloe & Andrew J.S. (Perfume Genius)
  • moisturizer — Art directors: Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale (Wet Leg)

Mejor Película Musical

  • Live at The Royal Albert Hall — RAYE
  • Music by John Williams — John Williams - GANADOR
  • Piece by Piece — Pharrell Williams
  • Devo — Devo
  • Relentless — Diane Warren
Mejor Álbum Country Tradicional

  • Dollar A Day — Charley Crockett
  • American Romance — Lukas Nelson
  • Oh What a Beautiful World — Willie Nelson
  • Hard Headed Woman — Margo Price
  • Ain’t in It for My Health — Zach Top - GANADOR

Mejor Canción Country

  • “Bitin’ List” — Tyler Childers (escrita por Tyler Childers) - GANADORA
  • “Good News” — Shaboozey (escrita por Sean Cook, Collins Obinna Chibueze, Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman, Nevin Sastry & Jacob Torrey)
  • “I Never Lie” — Zach Top (escrita por Carson Chamberlain, Tim Nichols & Zach Top)
  • “Somewhere Over Laredo” — Lainey Wilson (escrita por Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson & Lainey Wilson)
  • “A Song to Sing” — Miranda Lambert & Chris Stapleton (escrita por Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert & Chris Stapleton)

Mejor Interpretación Dúo/Grupo Country

  • “A Song To Sing” — Miranda Lambert & Chris Stapleton
  • “Trailblazer” — Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson
  • “Love Me Like You Used To Do” — Margo Price & Tyler Childers
  • “Amen” — Shaboozey & Jelly Roll - GANADOR
  • “Honky Tonk Hall of Fame” — George Strait & Chris Stapleton

Mejor Interpretación Solista Country

  • “Nose On The Grindstone” — Tyler Childers
  • “Good News” — Shaboozey
  • “Bad As I Used To Be” (From F1® The Movie) — Chris Stapleton - GANADOR
  • “I Never Lie” — Zach Top
  • “Somewhere Over Laredo” — Lainey Wilson

Mejor Álbum Rap

  • Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice
  • GLORIOUS — GloRilla
  • God Does Like Ugly — JID
  • GNX — Kendrick Lamar - GANADOR
  • CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator

Mejor Canción Rap

  • “Anxiety” — Doechii (escrita por Jaylah Hickmon)
  • “The Birds Don’t Sing” — Clipse, Pusha T & Malice Featuring John Legend & Voices Of Fire (escrita por Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell Williams & Stevie Wonder)
  • “Sticky” — Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne (escrita por Aaron Bolton, Dwayne Carter, Jr., Dudley Alexander Duverne, Tyler Okonma, Janae Wherry, Gloria Woods & Rex Zamor)
  • “TGIF” — GloRilla (escrita por Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims & Jorge M. Taveras)
  • “TV Off” — Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay (escrita por Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington) - GANADOR

Mejor Rap Melódico

  • “Proud Of Me” — Fridayy Featuring Meek Mill
  • “Wholeheartedly” — JID Featuring Ty Dolla $ign & 6LACK
  • “luther” — Kendrick Lamar With SZA - GANADOR
  • “WeMaj” — Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody
  • “Somebody Loves Me” — PARTYNEXTDOOR & Drake

Mejor interpretación Rap

  • “Outside” — Cardi B
  • “Chains & Whips” — Clipse, Pusha T & Malice con Kendrick Lamar & Pharrell Williams - GANADOR
  • “Anxiety” — Doechii
  • “TV Off” — Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
  • “Darling, I” — Tyler, the Creator con Teezo Touchdown

Mejor Álbum R&B

  • Beloved — Giveon
  • Why Not More? — Coco Jones
  • The Crown — Ledisi
  • Escape Room — Teyana Taylor
  • Mutt — Leon Thomas - GANADOR

Mejor Álbum R&B Progresivo

  • BLOOM — Durand Bernarr - GANADOR
  • Adjust Brightness — Bilal
  • LOVE ON DIGITAL — Destin Conrad
  • Access All Areas — FLO
  • Come As You Are — Terrace Martin & Kenyon Dixon
Mejor Canción R&B

  • “Folded” — Kehlani (escrita por Darius Dixson, Andre Harris, Donovan Knight, Don Mills, Kehlani Parrish, Khris Riddick-Tynes & Dawit Kamal Wilson) - GANADOR
  • “Heart Of A Woman” — Summer Walker (escrita por David Bishop & Summer Walker)
  • “It Depends” — Chris Brown ft. Bryson Tiller (escrita por Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent & Dewain Whitmore Jr.)
  • “Overqualified” — Durand Bernarr (escrita por James John Abrahart Jr. & Durand Bernarr)
  • “Yes It Is” — Leon Thomas (escrita por Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl & Leon Thomas)
Mejor compositor Visual Media

  • “As Alive As You Need Me To Be” — From TRON: Ares
  • “Golden” — From KPop Demon Hunters - GANADOR
  • “I Lied to You” — From Sinners
  • “Never Too Late” — From Elton John: Never Too Late
  • “Pale, Pale Moon” — From Sinners
  • “Sinners” — From Sinners

Mejor Álbum Tropical

  • Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
  • Raíces — Gloria Estefan - GANADOR
  • Clásicos 1.0 — Grupo Niche
  • Bingo — Alain Pérez
  • Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa

Mejor música mexicana

  • MALA MÍA — Fuerza Regida & Grupo Frontera
  • Y Lo Que Viene — Grupo Frontera
  • Sin Rodeos — Paola Jara
  • Palabra De To’s (Seca) — Carín León - GANADORA
  • Bobby Pulido & Friends: Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido