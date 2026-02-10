El mensaje oculto de Bad Bunny en el disco que lo llevó a ganar un Grammy:

Bad Bunny Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

Bad Bunny ganó la categoría “Album of The Year” en los Premios Grammy 2026 con su disco Debí Tirar más Fotos lanzado el 5 de enero del 2025. Este álbum tuvo una implicancia cultural y política sumamente importante sumada al dato de que Benito se consolidó como el primer latinoamericano en ganar este premio; resaltando una vez más su trascendencia en un contexto marcado por su reciente show en el Super Bowl que despertó todo tipo de reacciones en el ambiente de la música y la política.

Canción a canción, el álbum relata problemáticas sociales latinoamericanas y más precisamente de su tierra en Puerto Rico. Reclama por la situación de su territorio como Estado Libre Asociado y no anexado a los Estados Unidos de América y pide que no suceda “lo que le pasó a Hawaii”, isla que fue incorporada como Estado N°50 en el país de Norteamérica.

Bad Bunny en los Premios Grammy. Foto: EFE

El disco es altamente anticolonialista y destaca la lucha por liberarse de cualquier opresión. Que Bad Bunny haya ganado el premio más importante de la música otorgado en Estados Unidos con este mensaje fue realmente movilizante para el artista.

El mensaje escondido detrás de cada canción

Cada una de las canciones del disco tienen sus visualizers en Youtube en los cuales cuenta la historia de la lucha por la independencia puertorriqueña. No es inocente la elección del orden de las canciones y el desarrollo temporal de los sucesos. Aquí analizamos las más significativas que han sonado en todo el mundo.

NuevaYol: la creación de la bandera

NuevaYol es el segundo tema del disco y cuenta la historia de la bandera de Puerto Rico en la línea temporal del 1895 al 1952. Destaca “El Grito de Lares” como la primer lucha por la independencia de España y la elaboración de una bandera que representa la unión entre naciones centroamericanas. Es precisamente en la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario en Nueva York que, el 22 de diciembre de 1895, se inaugura por primera vez la bandera puertorriqueña.

El Grito de Lares Foto: -

Voy a llevarte pa PR: la dictadura militar estadounidense

Voy a llevarte pa PR se refiere al período entre 1898 y 1899 cuando, según su visualizer, “llegaron los yankis” al territorio instaurando un gobierno militar. Como los campesinos y las comunidades rurales no eran fáciles de controlar ya que los estadounidenses buscaban la “americanización” del territorio, se produjeron graves ataques a civiles.

Dictadura militar estadounidense en Puerto Rico Foto: -

Baile Inolvidable: años de lucha por la independencia

Baile Inolvidable se refiere a todo lo que pasó del 1930 al 1952. El Partido Nacionalista presidido por Pedro Albizu Campos llevó a cabo una gran revolución que desembocó en la creación de una Constitución, transformando al país en un Estado Libre Asociado de los Estados Unidos. Fueron años de lucha y represión estadounidense para que esto sucediera, con cientos de muertos y heridos.

Pedro Albizu Campos Foto: -

Lo que le pasó a Hawaii: crítica social pura

Lo que le pasó a Hawaii es un tema clave que paraliza a todos aquellos que lo oyen. Es una denuncia contra la gentrificación, colonización y privatización de recursos en Puerto Rico. Hawaii sufrió lo mismo y terminó siendo anexado a los Estados Unidos, por eso protesta en contra de que esto le suceda a su tierra.

Bad Bunny denuncia la turistificación, la conversión de recursos naturales en mercancías privadas y el alto costo de vida que expulsa a los residentes locales, así como pasó con Hawaii. Además, si se oye la canción con atención, los silencios repetidos significarían la censura a los locales frente a estos problemas.

Little Beach, Maui, Hawái. Foto: wedreamoftravel

El mensaje político de Bad Bunny en los Grammys

Fiel a su pensamiento, Bad Bunny pronunció un discurso con varias denuncias al ICE de los Estados Unidos que está deportando inmigrantes a diario. ”No somos salvajes, animales o aliens; somos humanos y somos estadounidenses. Además, quiero decirle a la gente que no es fácil no odiar en estos días, pero no son más poderosos por eso. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, si peleamos tenemos que hacerlo con amor”, sentenció.

Continuó con la fuerte frase “Puerto Rico, créeme que te digo que somos más grandes que 100x35”, en referencia a expresión popular que se refiere al estado anexado a Estados Unidos, y que se basa en las dimensiones de largo y ancho de la isla.

Bad Bunny

Además, en una conversación con el conductor del evento que expresó querer mudarse a Puerto Rico por los problemas actuales de Estados Unidos, Bad Bunny le recordó: “Puerto Rico es Estados Unidos”.