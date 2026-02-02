Premios Grammy 2026. Foto: REUTERS

Luego de ganar el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana en los Premios Grammy 2026, Bad Bunny se tomó un momento y arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante su discurso.

“No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, expresó el cantante puertorriqueño. “Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE”, agregó. En ese momento fue muy ovacionado por los asistentes.

Bad Bunny en los Premios Grammy. Foto: EFE

En otra parte de su discurso, Bad Bunny agregó que el odio “solo genera más odio”. “Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos, tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden”, concluyó.

Las palabras del artista se producen en medio de la indignación en Estados Unidos después de que agentes de inmigración mataran a tiros a dos manifestantes contra las redadas migratorias en Mineápolis.

Bad Bunny en los Premios Grammy. Foto: EFE

Más mensajes contra el ICE en los Premios Grammy

Otros cantantes que se manifestaron en contra del ICE fueron Billie Eilish y Justin Bieber, que pasearon por la alfombra roja con un pin alusivo a la institución protagonista de las protestas en Minesota.

Al reclamar su premio a Mejor Canción del Año por ‘WILDFLOWER’, Eilish aprovechó para criticar a la agencia de inmigración: “Nadie es ilegal en tierra robada… Que se joda el ICE: es lo único que quiero decir“, expresó.

Premios Grammy 2026. Foto: REUTERS

“Ahora mismo es muy difícil saber qué decir y qué hacer. Pero me siento muy esperanzada en este lugar. Tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando, porque nuestras voces de verdad importan. Las personas importan“, añadió.