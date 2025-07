Opens in new window

De qué murió Chuck Mangione, legendario músico de jazz y ganador de dos premios Grammy

La familia del fliscornista y trompetista confirmó la triste noticia este jueves a través de un comunicado, en donde destacaron su legado musical.

Murió Chuck Mangione, histórico músico de jazz Foto: Facebook/Chuck Mangione

Chuck Mangione, reconocido músico de jazz y ganador de dos premios Grammy, murió el martes 22 de julio a los 84 años de causas naturales mientras dormía en su casa de Rochester, Nueva York.

Chuck Mangione Foto: Captura

Quién era Chuck Mangione

Nacido en Rochester en 1940, Mangione creció en una familia donde el jazz formaba parte del día a día. Junto con su hermano Gap, fundó “The Jazz Brothers”. En 1963 se graduó de la Eastman School of Music, institución a la que regresó años después para dar clases.

Su mayor éxito llegó en 1978 con el estreno de “Feels So Good”, que alcanzó el cuarto lugar en la lista Billboard Hot 100. Además, el álbum homónimo de 1977 ocupó el segundo puesto entre los más vendidos en Estados Unidos.

También fue compositor de canciones utilizadas en los Juegos Olímpicos: “Chase the Clouds Away” se usó en Montreal 1976 y “Give It All You Got” sonó en la clausura en Lake Placid 1980.

Mangione ganó dos premios Grammy: en 1977 por “Bellavia” y en 1979 por la banda sonora de “The Children of Sanchez”, que también recibió un Globo de Oro.

En tanto, en 2012 fue incluido en el Salón de la Fama de la Música de Rochester.