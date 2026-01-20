Adela Gleijer murió a los 92 años. Foto: Instagram @adelagleijer

La actriz Adela Gleijer, recordada por sus trabajos en “Verano del 98″ y “Sos mi vida”, murió a los 92 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que expresó su pesar y acompañó a su hija, la actriz Andrea Tenuta, y a toda su familia.

Nacida en Montevideo el 20 de septiembre de 1933, Gleijer comenzó su carrera teatral en su ciudad natal y luego se radicó en la Argentina, donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria artística. Fue esposa del actor Juan Manuel Tenuta, con quien compartió una vida ligada al teatro y la actuación.

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores y Actrices por la muerte de Adela Gleijer. Foto: Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Debutó en escena en 1956 en el Teatro El Galpón con la obra “El centroforward murió al amanecer” y formó parte de importantes producciones teatrales como “Rey Lear”, “Gris de ausencia”, “El prisionero de la Segunda Avenida” y “Con tinta y con sangre”.

Gleijer integró los elencos del Teatro San Martín y el Teatro Nacional Cervantes, y participó en ciclos emblemáticos como Teatro Abierto y TeatroxlaIdentidad.

El paso de Adela Gleijer en la televisión y el cine

En televisión, trabajó en numerosas ficciones populares, entre ellas: “Celeste, siempre Celeste”, “Amo y señor”, “Vulnerables”, “Mujeres asesinas”, “Los Roldán”, “Verano del 98″ y “Sos mi vida”.

También, tuvo una destacada labor en cine, con títulos como “Flores robadas en los jardines de Quilmes”, “Cerro Bayo” y “Clínica con música”.

Adela Gleijer fue recordada por su papel en "Verano del 98" y "Sos mi vida". Foto: Instagram @adelagleijer

En 2006, la actriz montevideana recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices junto al Senado de la Nación.

Desde la entidad destacaron que su legado artístico y humano “permanecerá vivo en la memoria del teatro, la televisión y el cine argentinos”.