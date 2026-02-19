Nuevas imágenes de la temporada final de Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz

La historia inspirada en una novela romántica ambientada en las Tierras Altas de Escocia está llegando a su fin. Tras más de una década interpretando a Claire y Jamie Fraser en Outlander, Caitríona Balfe y Sam Heughan se preparan para despedirse con la octava y última temporada de la serie de Starz. Pero antes del gran cierre, los actores repasaron algunos de los momentos más intensos del rodaje, incluyendo las escenas íntimas que marcaron el tono de la ficción.

En una extensa conversación con Vogue, ambos recordaron especialmente una de las escenas más comentadas de la primera temporada: la pelea y posterior reconciliación en el episodio “The Reckoning”. Fue una secuencia física, intensa y exigente que, según reconocieron, se filmó antes de que la industria incorporara coordinadores de intimidad de manera habitual.

“Era antes de tener coordinadores de intimidad. Definitivamente nos habría venido bien uno”, admitió Balfe al recordar el rodaje sobre una alfombra áspera que les dejó más de una marca. Heughan coincidió en que aquellas primeras temporadas implicaban un nivel de exposición y exigencia física muy alto, y que con el tiempo aprendieron a cuestionar el sentido narrativo de cada escena íntima.

Outlander, temporada final. Foto: Instagram @outlander_starz

Para ambos, el sexo en Outlander nunca debía ser gratuito. “Siempre quisimos que esas escenas contaran algo sobre el estado emocional de los personajes”, explicó Balfe. Heughan agregó que muchas veces se preguntaban cuál era la motivación detrás de cada momento: si no aportaba a la relación o al desarrollo de Jamie y Claire, no tenía sentido incluirlo.

Con el paso de los años, la producción incorporó coordinadores de intimidad, como Vanessa Coffey en las últimas temporadas, algo que, según Balfe, aportó una mirada colaborativa y más cuidada a la construcción de esas escenas.

Una despedida con final incierto

La octava temporada marcará el cierre de la historia en televisión, aunque ni siquiera sus protagonistas conocen con exactitud cómo terminará. Según revelaron, se rodaron varios finales distintos y ninguno ha visto el definitivo.

Nuevas imágenes de Outlander. Foto: Instagram @outlander.daily_

El desenlace llegará más de 35 años después de la publicación del primer libro de Diana Gabaldon y 13 años después de que comenzara el rodaje de la serie. En esta última entrega, prometen volver a explorar la profundidad emocional de la pareja, más allá de la pasión inicial que conquistó a los fans.

Balfe, además, debutará como directora en uno de los episodios finales, una experiencia que definió como desafiante y emocionante. Dirigir mientras también protagoniza implicó dividir su atención, pero destacó el apoyo del equipo y la evolución del ambiente de trabajo a lo largo de los años.

Después de más de una década compartiendo escenas de amor, peleas épicas y despedidas dolorosas, ambos coinciden en que el mayor logro fue construir una relación que evolucionó con el tiempo. “No se trata solo de pasión —explicó Balfe—, sino de cómo dos personas pueden seguir eligiéndose y apoyándose”.

Episodio 'A Malcolm' de Outlander. Foto: STARZ

La historia de Claire y Jamie se acerca a su capítulo final, pero el fenómeno de Outlander, que impactó hasta en el turismo escocés, deja una huella difícil de igualar. Y aunque una película aún no está confirmada, como dicen sus protagonistas: nunca digas nunca.

Outlander: cuándo se estrena la octava y última temporada

La plataforma Starz confirmó que la octava y última temporada de “Outlander” se estrenará el 6 de marzo de 2026, marcando el cierre de más de una década de una de las series más exitosas del drama histórico contemporáneo.

Outlander termina con la octava temporada Foto: Instagram @clanlallybroch

El anuncio fue realizado a través de la red social X (antes Twitter), donde la cadena publicó un mensaje que emocionó a los seguidores: “Cada momento ha conducido a esto. La temporada final de #Outlander se estrena el 6 de marzo”, acompañado del afiche oficial.