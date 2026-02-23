Robbie Williams en el sorteo del Mundial 2026. Foto: Pool via REUTERS

Después de 20 años de ausencia, el cantante británico Robbie Williams confirmó su regreso a la Argentina con un show programado para el jueves 1 de octubre en el Estadio Arena de Buenos Aires. El recital formará parte de la gira presentación de su nuevo álbum de estudio, Britpop, y también incluirá los grandes éxitos que consolidaron su carrera solista

El intérprete de éxitos como “Angels” y “She’s the one” no se presenta en el país desde 2006, cuando ofreció un multitudinario concierto en el estadio Monumental. Desde entonces, los fans argentinos esperaban su regreso, que finalmente se concretará este año de la mano de su más reciente lanzamiento musical.

Robbie Williams en Argentina. Foto: Instagram / popartmusic.

El anuncio llega meses después de un momento que se volvió viral. En septiembre del año pasado, durante su actuación en el Aftersun Festival en Malta, el artista interactuó con una fan argentina que le pidió que volviera al país. Allí respondió:

“Sé que muchos preguntan en la Argentina para que haga un show, veo sus comentarios...ya voy a ir, se los prometo y capaz será el año que viene”. La frase encendió la ilusión de sus seguidores, y ahora el compromiso se hará realidad en el mes de octubre.

Cómo comprar entradas para Robbie Williams en Argentina

Las entradas para el show en el Arena de Buenos Aires estarán disponibles exclusivamente a través del sitio oficial del estadio.

Preventa exclusiva : comenzará este martes 24 de febrero a las 12 horas para clientes American Express Platinum.

Venta general: se habilitará el jueves 26 de febrero a las 12 horas, con posibilidad de adquirir entradas con cualquier entidad bancaria.

"Robbie Williams". Foto: Netflix

Para este show se espera una alta demanda, ya que se trata del esperado regreso del ex Take That tras dos décadas sin shows en el país. Con nuevo disco, gira internacional y una promesa cumplida, Robbie Williams vuelve a encontrarse con el público argentino en lo que será uno de los recitales más esperados del año.