Village People, Robbie Williams y Andrea Bocelli, las figuras que le ponen música al sorteo del Mundial

La mítica banda, la voz italiana y el cantante británico serán los shows del evento que da inicio a la Copa del Mundo 2026. ¿Quiénes estárán a cargo de la conducción?

Village People con Donald Trump. Foto: REUTERS

Village People, Andrea Bocelli y Robbie Williams son los artistas elegidos para ponerle voz a la gala del sorteo del Mundial 2026.

En tanto, la FIFA confirmó que los presentadores serán la la modelo Heidi Klum y los actores Kevin Hart y Danny Ramírez.

Heidi Klum

“El maestro Andrea Bocelli, una de las voces clásicas más aclamadas de la historia, subirá al escenario junto a la superestrella internacional Robbie Williams, quienes actuarán acompañados de la cantante estadounidense y reconocida artista multifacética Nicole Scherzinger”, anunció la FIFA en una nota pública, que añade que “una vez concluido el sorteo, Village People brindará a la audiencia una interpretación emblemática de Y.M.C.A., su canción icónica”.

La Copa del Mundo de 2026 se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en los Estados Unidos, México y Canadá.