Diego Maradona y Robbie Williams en el Soccer Aid de 2006. Foto: X @socceraid

El cantante británico Robbie Williams confirmó su regreso a la Argentina. A 20 años de su último show en el país, el reconocido artista se presentará el jueves 1 de octubre en el Estadio Arena de Buenos Aires, en el marco la gira mundial para presentar Britpop, su nuevo álbum de estudio. Aprovechando su regreso, es oportuno recordar su amor por un símbolo argentino: Diego Armando Maradona.

Es que al igual que sucedió -y sucede- con el “Diez”, el carrusel de emociones que comprenden la vida de “The Robster” nunca fue privada y siempre estuvo en el ojo del debate público. Ahora, con su inminente arribo, el aire de rebeldía volverá a sentirse en suelo argentino.

El día que Robbie Williams jugó al fútbol con Diego Maradona

El encuentro entre ambas leyendas se dio en 2006, el marco del “Soccer Aid” a beneficio de UNICEF disputado ante 70 mil personas en el mítico Old Trafford. La iniciativa tuvo como principal promotor a Robbie Williams (también a su amigo y cantante Jonathan Wilkes) y reunió a grandes glorias del fútbol, como Ruud Gullit (fue el director técnico del equipo Resto del Mundo), Gianfranco Zola, Lothar Matthäus, Peter Schmeichel y Marcel Desailly.

Diego Maradona en el Soccer Aid de 2006. Foto: X @socceraid

Maradona fue uno de los últimos en llegar para sumarse al equipo que enfrentaría a Inglaterra, que contó con antiguas figuras como Paul Gascoigne, Harry Redknapp, David Seaman y Les Ferdinand. En aquel entonces, Diego, a sus 46 años, se encontraba en plenitud física tras su dramática situación a principios del 2000 y su posterior recuperación en Cuba. Además, venía de conducir La Noche del Diez, recordado programa que batió récords de audiencia y lo mantenía ante todos los flashes.

Por su parte, Robbie fue el capitán de una Selección de Inglaterra que también contó con varias celebridades. Además de recaudar fondos para ayuda a la infancia, el intérprete de éxitos como “Rock DJ”, “Angels” y “Feel” estaba cumpliendo un sueño.

“ “Me encanta el fútbol. De hecho, me apasiona tanto que preferiría ser futbolista a ser cantante”, declaró a la cadena BBC.

El resultado final fue 2-1 a favor de los ingleses gracias a los goles de Les Ferdinand y Jonathan Wilkes. En tanto, Maradona, de penal, fue el autor del gol del Resto del Mundo.

Diego Maradona en el Soccer Aid de 2006. Video: X @socceraid

El marcador terminó siendo una anécdota más. Lo cierto es que aquella tarde dos de las celebridades que mejor representan a la rebeldía se enfrentaron en una cancha de fútbol, llevándose, como de costumbre, la mirada del mundo entero.

El éxito de organización, la importante asistencia del público y la recaudación para UNICEF llevaron a que el evento se vuelva a celebrar dos años después, esta vez en Wembley.

El amor de Robbie Williams por Diego Maradona

Tal fue la grandeza de Diego que el cantante británico lo eligió por encima de David Backham, leyenda de los “Three Lions”. “Lo prefiero a Maradona. Beckham es un buen jugador, un buen padre de familia, pero Maradona es un genio”, sentenció Robbie durante una conferencia de prensa en su última visita a Buenos Aires.

Además, comparó la magia de “Pelusa” en el verde césped con “ver un cuadro de Leonardo Da Vinci”, aunque también recordó el gol con la mano que le hizo a Inglaterra en el Mundial de 1986. “La mano de Dios estuvo mal, pero el segundo gol fue muy bueno. Dios lo bendijo en esa jugada”, afirmó en aquel entonces.