"Con amor... Meghan". Foto: Netflix

Todos sabemos que las historias tienen una versión diferente según quien la cuente. Más si se trata de la biografía o del acercamiento a una celebridad viva que, si está autorizada por el protagonista, suelen ser tan edulcoradas que nadie se la cree. También hay otros que cuentan con el aval de un nombre importante pero son crudos y reales, incluso que el mismo corazón de la historia cuenta toda su verdad. Aquí proponemos un versus entre tres biodocumentales verdaderos (y creíbles) y tres prácticamente falsos, de esos que dan risa por lo inverosímiles, para ver en el streaming.

Los verdaderos

“Robbie Williams”, en Netflix

Es uno de los artistas más aclamados del mundo. A punto de cumplir 52 años y convertido nuevamente en suceso discográfico con su último proyecto “Britpop”, con cuatro hijos y una esposa que lo quiere, encontró la estabilidad después de una vida agitada. Pero no puede huir de su pasado, que además está registrado en miles de horas de metraje entre bambalinas, algo que nunca había salido a la luz hasta este documental.

"Robbie Williams". Foto: Netflix

Y él los cuenta desde la cama, sitio del que no sale hasta pasado el mediodía, mostrando además su pasión por el dibujo y la pintura, repasando los momentos en los que tocó fondo, la fama temprana y la peor consecuencia de las drogas: su falta de deseo sexual. Si bien es de 2023, fue el prólogo para el excelente largometraje “Better Man”, un musical en el que cuenta su historia de manera poética a través de sus canciones y con un Robbie que tiene cara de simio. Se lo puede ver en Prime Video.

“Beckham”, en Netflix

El futbolista británico le cuenta al espectador su historia en cuatro episodios de la mano del talentoso Fisher Stevens, que no le deja pasar una. Es la crónica de la vida de una estrella mundial del fútbol e icono cultural. Otro relato marcado por los altibajos, desde sus humildes comienzos como chico de clase obrera de Londres hasta la motivación y tenacidad que lo llevaron a triunfar.

"Beckham". Foto: Netflix

También su lucha por compaginar la ambición con el amor y la familia (mucho antes del distanciamiento con su hijo mayor). Es una historia intimista, con acceso sin precedentes a David, su esposa Victoria, su entorno, sus amigos y compañeros de equipo. Y por supuesto está su último proyecto: el Inter de Miami. Pero también está su pasión por cocinar, su meticulosidad y pulcritud y cómo llegó a asentarse en el hombre de negocios que es hoy.

“Billy Joel: And so it go”, en HBO Max

El creador de “Piano Man” y otros grandes éxitos comienza el documental de dos partes sentado al piano y contando cómo se hizo famoso de joven, explorando las emociones, las pérdidas y los desafíos personales que inspiraron sus canciones. Porque cada letra es autobiográfica.

"Billy Joel: And so it go". Foto: HBO Max

Pero también es un repaso por tres matrimonios fallidos (uno de ellos con la modelo Christie Brinkley), presentaciones inéditas, grabaciones caseras y la confesión de que su manager lo estafó y lo dejó en la calle. Hasta llegar a la familia y la paz que encontró en la última década. En verdad cuenta su historia de la manera más auténtica posible, abordando aspectos que nunca antes se habían explorado.

Los poco creíbles

“Con amor... Meghan”, en Netflix

La Duquesa de Sussex invita a celebridades a una hermosa propiedad en California para compartir consejos de cocina, jardinería y hospitalidad. Pero ni siquiera es su casa y ella lo confiesa en el primer episodio (o sea que no quiere mostrar la propia). Hicieron dos temporadas, un especial de Navidad, el marido aparece en un solo episodio y también Delfina Figueras, para quien arma saquitos de té que deja secar en el sol.

"Con amor... Meghan". Foto: Netflix

Pero no se sabe si creerle a Megan Markle, vestida sin lujos, si realmente es una persona agradable como se muestra, si es verdad que se va a buscar miel con un vecino y todo lo que hace en este ciclo. Porque se siente tan falso, tan impostado, que nadie compra que esta mujer está cocinando o preparando regalos para sus visitantes. Ni siquiera se salva porque los episodios son de media hora.

“La búsqueda de a felicidad”, en Prime Video

Los Jonas Brothers se separaron en el pináculo de su éxito y, cuando se volvieron a reunir hace un par de años, arrancaron contando en un largometraje todo eso que los hizo separarse, así como su crecimiento a la vista de los fans. Hijos de un pastor protestante, el padre tuvo que renunciar a la iglesia cuando el trío (del cual era el manager) comenzó a ser popular localmente. Así perdieron la casa y paralelamente un contrato discográfico. Volvieron a empezar de cero hasta que un productor los ayudó a grabar nuevamente y les llegó el llamado de Disney Chanel para hacer su primera película, “Camp Rock”.

Tanta pálida no conmueve, no llega al espectador. Ellos están grandes, maduros pero el poco atractivo del largometraje no tiene que ver con que eran buenos chicos, que no se drogaban y se mantuvieron castos, sino con que son sosos, inocuos. Lo mejor son las imágenes de su primera visita a Buenos Aires en 2009.

“Soy Eddie”, en Netflix

Si el protagonista de un documental en el que le habla a la cámara es el humorista Eddie Murphy, uno espera más. El actor y guionista hace un repaso de su carrera y de aspectos personales de su vida. Es uno de los comediantes más queridos por el público de los Estados Unidos.

Soy Eddie Foto: Courtesy of Netflix

Sin embargo esta propuesta está muy centrada en lo laboral: va cronológicamente mostrando exitos y algunos fracasos, sin causar gracia como él la provocó en innumerables películas, incluso en “Shreck”. Se lo ve muy metido para adentro, es una decepción por lo superficial del relato. Para dejarla pasar.