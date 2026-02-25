Divina Gloria en Gran Hermano Generación Dorada. Foto: Prensa Telefe

La producción de Gran Hermano Generación Dorada informó en sus redes sociales que otro de sus participantes abandonó la casa por problemas de salud.

Se trata de Divina Gloria, la participante que fue una figura central de los ’80 y conocida por ser una “chica Olmedo”, quien debió dejar la casa para realizarse unos chequeos médicos.

Mensaje de Santiago Del Moro por la internación de Divina Gloria. Foto: Redes sociales

El comunicado oficial indica que “Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores”.

La primera información indica que a la participante “se le habría subido la presión”, según contó Yanina Latorre en su ciclo radial.

Gran Hermano "Generación Dorada". Foto: Telefe.

Aunque el conductor aclaró que Divina Gloria no abandonará permanentemente la casa, simplemente se tratará su caso con los médicos que trabajan para la casa: “Obviamente, se mantendrá el protocolo de aislamiento como ya sucedió en otras ocasiones”.