Un nuevo giro en la trama de Outlander antes de la temporada 8 sorprende a los fans: confirman una teoría esperada

Con esta información, la fecha de estreno de la esperada precuela adquiere un significado especial, anticipando lo podría venir en el final de Outlander.

Nuevas imágenes de Blood of my Blood. Foto: Instagram @vanityfair

Blood of My Blood, la nueva precuela de Outlander, ya lanzó un adelanto para los fans que incluye un giro argumental impactante, que podría confirmar una teoría muy popular. Todo esto sucede justo antes del estreno de Outlander temporada 8, que cerrará la historia principal de Jamie y Claire. Con esta información, la fecha de estreno de Blood of My Blood adquiere un significado especial, anticipando lo que está por venir.

La historia seguirá a los padres de Jamie y Claire: Brian y Ellen Fraser, y Henry y Julia Beauchamp. Si bien la serie principal de Outlander detalló las historias de estos personajes hasta cierto punto, la próxima precuela promete revelar todo lo que Jamie y Claire nunca supieron sobre sus padres.

Blood Of My Blood, la precuela de Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz / @hollywoodreporter

El tráiler de la primera temporada de Blood of My Blood trajo varias revelaciones impactantes, muchas de las cuales contradicen lo que creíamos saber sobre los Fraser y los Beauchamp. Se espera que los episodios, que comenzarán a transmitirse en Starz el 8 de agosto de 2025, traigan aún más sorpresas. Además, un giro en particular podría estar relacionado con la última temporada de Outlander.

Outlander: Blood Of My Blood confirma que los padres de Claire sobrevivieron a su accidente automovilístico

La mayor revelación del tráiler de la primera temporada es que Henry y Julia Beauchamp no murieron en un accidente, como se cree en Outlander. Según Claire, sus padres fallecieron en un accidente de coche cuando era pequeña, dejándola al cuidado de su tío Lamb. Nunca conoció realmente a la pareja y no tenía motivos para pensar que hubiera algo más en la historia.

Desde hace tiempo se cree que, en lugar de morir en su accidente de coche, Henry y Julia viajaron en el tiempo. Aunque esta teoría de los fans fue refutada por la autora de Outlander, Diana Gabaldon, la precuela la confirmó oficialmente en su versión de la historia. En el tráiler, vemos a los Beauchamps chocar su coche. Sin embargo, en lugar de morir, despiertan en el siglo XVIII.

Henry y Julia no solo sobreviven, sino que entran en contacto con algunos personajes clave de Outlander. Parece que Julia entablará amistad con Ellen MacKenzie, la madre de Jamie. Se ve a Henry hablando con Ned Gowan, un abogado que se convierte en un gran amigo de Claire.

La supervivencia de los padres de Claire sugiere que otra teoría popular de los fans podría ser cierta

Por emocionante que sea la supervivencia de Henry y Julia, no puede considerarse estrictamente canónica. Gabaldon insistió en que no hubo nada extraordinario en el accidente de coche de los Beauchamp, pero Starz tomó su propio camino. Esto no es una sorpresa, ya que la séptima temporada de Outlander comenzó a distanciarse significativamente de la historia de Gabaldon.

Blood Of My Blood, la precuela de Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz / @hollywoodreporter

En la séptima temporada de Outlander, se reveló que la primera hija de Claire, Faith, también podría haber sobrevivido milagrosamente. Resulta bastante extraño que, en tan poco tiempo, esta franquicia haya sugerido que tantos familiares fallecidos de Claire vivieron más de lo que ella creía inicialmente. Claro que, en el mundo de la narrativa, es improbable que la supervivencia de los Beauchamp y Faith sea una coincidencia.

Tras la revelación de Faith en la séptima temporada de Outlander, surgió una teoría entre los fans: que, tras resucitar a la bebé, el Maestro Raymond la llevó con otra pareja para que la criaran, quizás Henry y Julia. Se cree que la pequeña Faith fue criada por sus propios abuelos, quienes viajaron en el tiempo sin que Claire lo supiera.

La primera temporada de Blood of My Blood podría dar respuestas antes del estreno de la última temporada de Outlander

La posible supervivencia de Faith fue el gran suspenso de la séptima temporada de Outlander, dejando que los últimos episodios de la serie nos trajeran respuestas. Sin embargo, puede que no tengamos que esperar a la octava temporada de Outlander para descubrir qué le sucedió realmente a la hija de Claire tras nacer muerta en Francia en 1744.

Una cosa que sabemos con certeza es que Henry y Julia Beauchamp nunca tuvieron la oportunidad de criar a su hija. De igual manera, Claire nunca pudo cuidar ni criar a la pequeña Faith. Estas son verdades trágicas que tendremos que aceptar al ver tanto la octava temporada de Outlander como la primera temporada de Blood of My Blood. Sin embargo, la precuela podría aportar una solución a toda la situación.

Si Blood of my Blood insinúa que el Maestro Raymond traerá a la pequeña Faith a Henry y Julia para que la cuiden, entonces tendremos aún más que esperar en la temporada 8 de Outlander. Claire tendrá muchos misterios que resolver, pero nosotros, la audiencia, tendremos conocimiento de todas las formas en que el destino obró su magia secreta.