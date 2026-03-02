Outlander, temporada final. Foto: Instagram @outlander_starz

El final de Outlander está muy cerca y la expectativa entre los fanáticos no deja de crecer. Muchos comenzaron este año esperando el gran desenlace, aunque también con cierta nostalgia: la historia llega a su fin el próximo 7 de marzo.

Disney+ publicará los dos primeros episodios, mientras que los restantes saldrán uno por cada sábado en Argentina. De acuerdo con la sinopsis oficial, esta última entrega volverá a situar a Jamie (Sam Heughan) y Claire (Caitriona Balfe) en el corazón de los conflictos que marcaron su vida.

Además de Outlander, las distintas plataformas anunciaron sus estrenos más esperados y los detallamos a continuación.

Novedades en streaming para marzo

Disney+

Final de “Outlander” - 7 de marzo:

Disney+ confirmó que la octava y última temporada de “Outlander” se estrenará el sábado 7 de marzo, marcando el cierre de más de una década de una de las series más exitosas del drama histórico contemporáneo.

Nuevas imágenes de Outlander. Foto: Instagram @outlander.daily_

“Daredevil: Born Again” - 25 de marzo:

Daredevil: Born Again. Foto: Disney+

“El alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York bajo sus pies mientras le da caza al enemigo público número uno, el vigilante de Hell’s Kitchen conocido como Daredevil. Pero bajo la máscara con cuernos, Matt Murdock tratará de dar pelea desde las sombras para destruir el imperio de corrupción de Kingpin y redimir su hogar. Resiste. Rebélate. Reconstruye”, explica la sinopsis oficial de la serie.

Prime Video

“El Joven Sherlock” - 4 de marzo:

“De Guy Ritchie, presencia la legendaria historia del origen de Sherlock Holmes en este irreverente misterio lleno de acción que sigue las primeras aventuras del icónico detective”, remarca la sinopsis de la serie.

“Scarpetta” - 11 de marzo:

La sinopsis oficial explica que “la doctora Kay Scarpetta, la reconocida patóloga forense, regresa a su antiguo puesto como jefa médica forense de Virginia, donde investiga un tétrico asesinato que le trae escalofriantes recuerdos de su primer gran caso. En 1998, Scarpetta trabaja al lado del detective Pete Marino y del agente del FBI Benton Wesley en la investigación de una serie de brutales estrangulamientos.

HBO Max

“DTF St Louis” - 2 de marzo:

DTF St. Louis, serie. Foto: HBO Max.

“Sigue a tres adultos atrapados en el desencanto y la insatisfacción propios de la mediana edad, cuya relación deriva en un triángulo amoroso marcado por el deseo y una serie de malas decisiones. Lo que comienza como una historia íntima y cotidiana se transforma en una cadena de acontecimientos que conduce a un final inesperado”, es la sinopsis oficial.

“Rooster” - 9 de marzo:

“Steve Carell estelariza esta comedia de HBO ambientada en un campus universitario, que sigue la complicada relación de un autor con su hija”, remarca la sinopsis.

Paramount+

“Marshals” - 2 de marzo:

“Tras abandonar el rancho Yellowstone, Kayce Dutton se une a los Marshals Federales. Usa su habilidad como vaquero y agente SEAL para llevar justicia a Montana. Los Marshals son la última línea de defensa en la guerra contra la violencia regional”, remarca la sinopsis oficial.

“The Madison” - 27 de marzo:

La sinopsis oficial remarca que “The Madison es un estudio sincero sobre el duelo y la conexión humana que sigue a una familia de la ciudad de Nueva York en el valle del río Madison, en el centro de Montana”.

Apple TV

“Imperfect Women” - 18 de marzo:

Imperfect Women. Foto: Apple TV.

“Después de que un asesinato destroza las vidas de tres mejores amigos, su vínculo de décadas se pone a prueba cuando una investigación revela traiciones y verdades impactantes”, es la sinopsis oficial de la serie.