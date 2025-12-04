Acción y muchísimo drama: cuál es la nueva serie del universo de “Yellowstone” que ya tiene fecha de estreno

La nueva tira creada por Taylor Sheridan está centrada en Kayce Dutton y los fans están ansiosos por poder verla en sus países.

Y:Marshals Foto: Captura youtube Paramount

Desde hace un año que “Yellowstone” emitió su último capítulo y los seguidores de la serie y de la familia Dutton llevan meses esperando novedades. El creador de la franquicia, Taylor Sheridan, confirmó que habrá una expansión del universo bajo el título de “Y: Marshals”.

Se trata de una serie centrada en Kayce Dutton, que estará disponible en la cadena estadounidense CBS a partir del 1 de marzo de 2026. Sin embargo, la mala noticia es que todavía no se confirmó cuándo será la fecha de estreno en Argentina y otros países de Latinoamérica. Su creador, para contestar a sus fans, insistió en que el estreno internacional de “Marshals” no tardará demasiado.

Cabe recordar que luego de su estreno en el 2018,el final de Yellowstone llegó. se posicionó como uno de los más grandes éxitos y se convirtió en una de las series más atrapantes de los últimos tiempos.

De qué tratará “Y: Marshals”, la nueva serie que destronará a “Yellowstone”

En esta nueva ficción, Kayce Dutton (Luke Grimes), el hijo menor de John Dutton, retoma su pasado militar para liderar un equipo de élite encargado de preservar la seguridad en Montana. La serie contará con varias caras conocidas del universo original, entre ellas:

Tate Dutton (Brecken Merrill), su hijo.

Thomas Rainwater (Gil Birmingham).

Mo (Moses Brings Plenty).

La noticia del estreno llega en un momento particular para Sheridan, quien hace apenas unas semanas decidió no renovar su contrato con NBCUniversal. Esta ruptura deja en suspenso el destino de algunas de sus producciones, como Tulsa King o Landman, pero no frena su expansión del universo Yellowstone.