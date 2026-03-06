Guillermo Coppola. Foto: NA

Guillermo Coppola debió ser internado de urgencia este viernes en la Fundación Favaloro tras sufrir una descompensación vinculada a una hipertensión pulmonar. Las alarmas se encendieron cuando el histórico empresario de 77 años faltó de forma inesperada al programa radial de Guido Kaczka.

La información surgió esta tarde al aire del ciclo que conduce Luis Majul por radio El Observador. Según informó el periodista Fede Flowers, el exmanager de Diego Maradona atravesó un cuadro médico que requirió atención hospitalaria inmediata.

“Coppola tuvo COVID en 2021. Desde ese momento a esta parte, él quedó muy mal a nivel pulmonar. De hecho, tuvo varias afecciones siempre y estuvo internado en terapia intensiva”, detalló el periodista.

Cabe recordar que los problemas en el organismo de Guillermo se agravaron durante los últimos años debido a las secuelas que dejó el coronavirus.

Ante las reiteradas consultas y la preocupación por la salud de Coppola, su hija Bárbara rompió el silencio y explicó qué le sucedió a su padre. “Mi papá ya está en su casa, solamente le hicieron estudios que requerían que estuviera algunas horas en la clínica, pero está todo bien. Gracias por preocuparse”, indicó en diálogo con América Noticias.

Qué dijo Guillermo Coppola tras su internación

Por su parte, el mismo Guillermo rompió el silencio tras la repercusión que tomó su estado de salud y expresó: “Estamos en casa, hemos hecho el cateterismo para determinar el grado de compromiso pulmonar”.

“Ya hay un diagnóstico médico de primera. A seguir metiendo. Hay un tratamiento a seguir y lo vamos a seguir como corresponde”, expresó “Guillote”.