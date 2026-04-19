Luis Brandoni. Foto: NA

Hay preocupación por la salud de Luis Brandoni después de que suspendieran las funciones de su obra “¿Quién es quién?” tras sufrir un accidente doméstico en su hogar.

“Está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa. Se suma ahora esto que exige unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en sanatorio”, declaró el productor teatral Carlos Rottemberg.

“No es un ACV, como se dijo en un principio, sino un hematoma producto del golpe, que hay que controlar hasta su absorción”, aclaró en diálogo con Teleshow, descartando la contundente información sobre un supuesto ACV que se rumoreaba durante la semana.

Luis Brandoni y Soledad Sylveira en “¿Quién es quién?”. Foto: NA

El productor resaltó además “la suspensión del espectáculo; por respeto al público, para que no se convierta en rehén de suspensiones y reprogramaciones, sin fecha cierta para efectivizarlas”.

Cómo sigue la salud de Luis Brandoni

El último parte médico, emitido el viernes, señala que Brandoni se encuentra internado bajo evaluación y cuidado médico, cursando un cuadro delicado.

En tanto, el actor está acompañado por profesionales que siguen de cerca su evolución según señaló Rottemberg.

Las funciones de la exitosa obra que protagoniza junto a Soledad Sylveira estaban suspendidas desde el viernes pasado, pero no por la reciente internación de Brandoni, de 86 años, sino por un problema de salud que presentó la actriz.

“Efectivamente, se suspendieron las funciones desde el viernes por una dolencia de Solita, de la que se está reponiendo; hace un rato ya está en la casa”, sumó sobre el estado de la mítica actriz. El productor trajo calma y aseguró que Sylveira “se está reponiendo muy bien”.