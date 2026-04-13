La emotiva imagen de Bastián Jerez a tres meses de su internación:

Bastián Jerez Foto: redes

Macarena Collantes, la mamá de Bastián Jerez, el niño que resultó gravemente herido tras el brutal choque en los médanos de Pinamar, publicó en su cuenta de Instagram una emotiva imagen del pequeño con los ojos abiertos en el hospital a tres meses de su internación.

A través de sus redes, la mujer subió una serie de fotos que muestran al chico recuperándose en el Hospital Italiano de San Justo. “El milagro más lindo que verán hoy. Te amo Bastián”, escribió Macarena.

La emotiva foto de Bastián Jerez con los ojos abiertos. Foto: Instagram.

Los médicos confirmaron que Bastián Jerez presentó “avances positivos”

Los médicos de Bastián Jerez confirmaron “avances positivos” a una semana de una nueva intervención quirúrgica que atravesó el menor.

La noticia fue confirmada por Macarena Collantes, la mamá del niño, a través de una historia de Instagram. Según contó, se le realizó una tomografía a Bastián y los médicos confirmaron que los ventrículos están más pequeños y que no hay presencia de sangre dentro de ellos.

“En cuanto a su abdomen, también tenemos avances positivos”, agregó la madre en sus redes sociales donde, además, agradeció a Dios: “Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones, por cada súplica mía llorando de rodillas, pidiéndote por mi hijo. Esto es una gran noticia, los tiempos de Dios son perfectos y maravillosos. Te amamos Basti”.

Novedades sobre la salud de Bastián Jerez. Foto: Instagram.

Hace una semana, el menor ingresó al quirófano y le realizaron una ileostomía para sacarle parte del intestino, ya que se le habían formado bridas nuevamente en ese órgano.

En el caso hay tres imputados y se trata de Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok; Noemí Quirós, quien manejaba el UTV en el que iba Bastián; y Maximiliano Jerez, padre del menor. Los tres se encuentran acusados del delito de lesiones culposas agravadas.

Cómo avanza la causa de Bastián Jerez

En el caso de Bastián Jerez hay tres imputados. Se trata de Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok; Noemí Quirós, quien manejaba el UTV en el que iba Bastián; y Maximiliano Jerez, padre del menor. Los tres se encuentran acusados del delito de lesiones culposas agravadas.

Mientras Bastián continúa luchando por su recuperación rodeado de su familia y sostenido por cadenas de oración, la investigación judicial sobre el siniestro arrojó datos vitales en las últimas semanas: