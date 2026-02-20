Fiesta del Cine: cuándo se pueden comprar entradas a solo $2.000 durante el evento de películas
Promociones especiales y una cartelera que combina clásicos inolvidables, estrenos esperados y grandes éxitos recientes. Una semana única para reencontrarse con la magia de la pantalla grande.
Este jueves comenzó la Fiesta del Cine, un evento especial que busca atraer más personas a las salas, con descuentos especiales, tanto en funciones 2D y 3D de diversas películas. Dichas promociones se mantienen vigentes hasta el miércoles 25 de febrero, con entradas a $4.000, aunque hay una manera de obtenerlas a un precio aún más bajo.
Además del precio promocional en funciones tradicionales, cada complejo ofrecerá beneficios especiales en formatos premium, como 4D, IMAX o salas con butacas mejoradas, además de promociones en combos de pochoclos y golosinas. Esta propuesta apunta a revitalizar la asistencia a las salas, que en los últimos años compiten directamente con el auge del streaming.
Cómo conseguir entradas de cine a $2.000
Dentro de la Fiesta del Cine, el sábado 21 de febrero puede darse un descuento aún mayor. Pagando con Modo, a través de la aplicación Buepp (Banco Ciudad), se obtiene el descuento del 50%.
De esta manera, cada entrada tiene un costo de $2.000, tanto para funciones 2D y 3D. El tope de reintegro es de $10.000, por lo que se puede sacar hasta cinco tickets con este beneficio.
Además, la promoción alcanza candy bar, por lo que también se puede aprovechar para la compra de pochoclos.
Un punto a tener en cuenta que, más allá de que se paga a través de la billetera virtual Modo, es exclusiva para los clientes de Banco Ciudad.
¿Cómo comprar entradas?
Las entradas podrán adquirirse en boletería y también de manera online a través de las plataformas de cada cadena, lo que permite evitar filas y asegurar lugar en los horarios más buscados.
Películas destacadas: clásicos, estrenos y grandes éxitos
La cartelera de esta edición combina nostalgia, producciones recientes y estrenos programados para la misma semana. Entre los clásicos que regresan a la pantalla grande se encuentran:
- Casablanca
- Lo que el viento se llevó
- Notting Hill
- Antes del amanecer y Antes del atardecer
A ellos se suman éxitos contemporáneos que vuelven a proyectarse por tiempo limitado, como:
- Barbie
- Lilo y Stitch
- F1
- El Conjuro 4
- Homo Argentum
Además, la Fiesta del Cine coincide con estrenos del 19 de febrero, entre ellos:
- Líbralos del mal
- ¿Está funcionando esto?
También permanecerán en cartel títulos que siguen en exhibición y que el público podrá aprovechar a precio promocional, como:
- Zootopia 2
- Hamnet
- Avatar
- Silent Hill
- El día del fin del mundo
- The Moment
- Ayuda!
Esta diversidad busca garantizar que familias, jóvenes, cinéfilos y nostálgicos encuentren opciones para todos los gustos.
¿Qué salas de cine participan?
La adhesión para esta edición es amplia y federal. Entre las cadenas principales que se suman se encuentran:
- Cinemark Hoyts
- Cinépolis
- Atlas Cines
- Sunstar
- Cinema La Plata
- Multiplex
- Cinema Adrogué
- Cines de la Costa
A esto se agregan numerosos cines regionales e independientes, garantizando acceso en ciudades grandes, medias y pequeñas del país.
El listado completo de salas adheridas puede consultarse en la web oficial del evento.