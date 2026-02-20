Cine. Foto: Unsplash.

Este jueves comenzó la Fiesta del Cine, un evento especial que busca atraer más personas a las salas, con descuentos especiales, tanto en funciones 2D y 3D de diversas películas. Dichas promociones se mantienen vigentes hasta el miércoles 25 de febrero, con entradas a $4.000, aunque hay una manera de obtenerlas a un precio aún más bajo.

Además del precio promocional en funciones tradicionales, cada complejo ofrecerá beneficios especiales en formatos premium, como 4D, IMAX o salas con butacas mejoradas, además de promociones en combos de pochoclos y golosinas. Esta propuesta apunta a revitalizar la asistencia a las salas, que en los últimos años compiten directamente con el auge del streaming.

Cine. Foto: Unsplash.

Cómo conseguir entradas de cine a $2.000

Dentro de la Fiesta del Cine, el sábado 21 de febrero puede darse un descuento aún mayor. Pagando con Modo, a través de la aplicación Buepp (Banco Ciudad), se obtiene el descuento del 50%.

De esta manera, cada entrada tiene un costo de $2.000, tanto para funciones 2D y 3D. El tope de reintegro es de $10.000, por lo que se puede sacar hasta cinco tickets con este beneficio.

Además, la promoción alcanza candy bar, por lo que también se puede aprovechar para la compra de pochoclos.

Descuentos especiales en la Fiesta del Cine. Foto: Modo

Un punto a tener en cuenta que, más allá de que se paga a través de la billetera virtual Modo, es exclusiva para los clientes de Banco Ciudad.

¿Cómo comprar entradas?

Las entradas podrán adquirirse en boletería y también de manera online a través de las plataformas de cada cadena, lo que permite evitar filas y asegurar lugar en los horarios más buscados.

Películas destacadas: clásicos, estrenos y grandes éxitos

La cartelera de esta edición combina nostalgia, producciones recientes y estrenos programados para la misma semana. Entre los clásicos que regresan a la pantalla grande se encuentran:

Casablanca

Lo que el viento se llevó

Notting Hill

Antes del amanecer y Antes del atardecer

A ellos se suman éxitos contemporáneos que vuelven a proyectarse por tiempo limitado, como:

Barbie

Lilo y Stitch

F1

El Conjuro 4

Homo Argentum

Además, la Fiesta del Cine coincide con estrenos del 19 de febrero, entre ellos:

Líbralos del mal

¿Está funcionando esto?

También permanecerán en cartel títulos que siguen en exhibición y que el público podrá aprovechar a precio promocional, como:

Zootopia 2

Hamnet

Avatar

Silent Hill

El día del fin del mundo

The Moment

Ayuda!

Esta diversidad busca garantizar que familias, jóvenes, cinéfilos y nostálgicos encuentren opciones para todos los gustos.

Cine; películas; pochoclos. Foto: Freepik

¿Qué salas de cine participan?

La adhesión para esta edición es amplia y federal. Entre las cadenas principales que se suman se encuentran:

Cinemark Hoyts

Cinépolis

Atlas Cines

Sunstar

Cinema La Plata

Multiplex

Cinema Adrogué

Cines de la Costa

A esto se agregan numerosos cines regionales e independientes, garantizando acceso en ciudades grandes, medias y pequeñas del país.

El listado completo de salas adheridas puede consultarse en la web oficial del evento.