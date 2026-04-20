Luis Brandoni, actor argentino. Foto: NA.

El actor Luis Brandoni, quien falleció esta madrugada a sus 86 años, será velado en la Legislatura porteña desde el mediodía hasta la medianoche de este lunes, mientras que el martes, los restos serán trasladados al Panteón de Actores, ubicado en el Cementerio de Chacarita.

Así lo confirmó el productor teatral Carlos Rottemberg, quien trabajaba con Brandoni en el éxito de calle Corrientes “¿Quién es quién?” y fue el que dio la triste noticia de su fallecimiento.

A través de un comunicado que difundió en la cuenta de Multiteatro, Rottemberg despidió a su amigo con dolor y admiración: “Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable”.

Además, comunicó que el velatorio se llevará a cabo en la Legislatura porteña, ubicada en la Avenida Presidente Julio A. Roca 523, desde el mediodía de este lunes hasta la medianoche para quienes deseen acercarse a darle el último adiós.

Brandoni, una de las figuras más emblemáticas del cine, teatro y televisión de Argentina, falleció esta madrugada en el Sanatorio Güemes, donde permanecía internado desde el pasado 11 de abril tras sufrir un accidente doméstico que le provocó un hematoma subdural.

"Parque Lezama". Foto: Marcos Ludevid / Netflix

Luis Brandoni, un emblema del cine argentino

Adalberto Luis Brandoni nació en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, el pasado 18 de abril de 1940. Desde la corta edad de 8 años, Brandoni expresó su amor por el arte escénico, organizando obras de títeres en su casa y participando de un ciclo de teatro infantil. Su debut profesional fue el 2 de mayo de 1962, en la comedia musical “Novio”, realizada en el Teatro Coliseo. Luego, se integró en la Comedia Nacional bajo la dirección de Armando Discépolo.

Desde sus inicios, el artista construyó una gran presencia en el cine argentino, participando de películas que marcaron la historia como La Tregua, La Patagonia Rebelde (1974), Juan que reía (1976), Esperando la carroza (1985), Made in Argentina (1987), Un lugar en el mundo, Cien veces no debo (1990), entre otras.

Luis Brandoni, actor, foto NA

Además de consagrarse como una gran figura del cine, Brandoni también brilló en la pantalla chica con clásicos como “Mi cuñado”, “Buscavidas”, “Durmiendo con mi jefe”, “Un gallo para Esculapio” y “El hombre de tu vida”.

Pero sin dudas, su gran amor estaba en el escenario. En el teatro, el oriundo de Dock Sud estuvo entre casi 70 títulos; entre ellos, “La pucha”, escrita por Oscar Viale, Stéfano, La Fiaca, Chúmbale, Convivencia, Segundo tiempo, Gris de ausencia, El pan de la locura y Made in Lanús (como actor y director) y Parque Lezama.